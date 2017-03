Premierul canadian Trudeau va asista la un musical canadian pe Broadway

Premierul canadian, Justin Trudeau, va face o vizită la New york pentru a asista la un musical inspirat din generozitatea canadienilor în perioada de după atentatele de la 11 septembrie 2001 din SUA, relatează AFP.



"Looking forward to showing New Yorkers Canada at its best. Sophie and I will be at #ComeFromAway on March 15th". "Sunt nerăbdător să arăt newyorkezilor ce are mai bun Canada. Sophie (soţia sa) şi cu mine vom asista la spectacolul #ComeFromAway din 15 martie", a postat premierul Trudeau pe contul său de Twitter.

Comedia muzicală 'Come From Away' arată cum o mică comunitate din Gander, din provincia Newfoundland şi Labrador (estul) ţării a oferit găzduire şi hrană la peste 6.000 de pasageri, ale căror avioane au fost îndreptate spre această provincie canadiană în orele care au urmat atentatelor de la 11 septembrie 2001 din SUA.

Musicalul 'Come From Away', care a fost deja prezentat în Canada şi în mai multe oraşe americane, va fi inaugurat la mijlocul lunii martie şi pe Broadway.