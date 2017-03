Reacţia lui Obama la acuzaţiile lui Trump că i-ar fi interceptat convorbirile telefonice

Fostul preşedinte american Barack Obama nu a ordonat vreodată punerea sub supraveghere a unui cetăţean american, a afirmat sâmbătă purtătorul său de cuvânt, dezminţind acuzaţiile preşedintelui Donald Trump potrivit cărora predecesorul său i-a pus sub ascultare telefoanele înainte de alegeri, transmite AFP.



"Preşedintele Obama şi nici un responsabil al Casei Albe nu au ordonat vreodată supravegherea vreunui cetăţean american", a precizat Kevin Lewis, purtătorul de cuvânt al lui Barack Obama, într-un scurt comunicat.



Preşedintele american Donald Trump l-a acuzat sâmbătă pe predecesorul său Barack Obama că i-a pus sub ascultare telefoanele înainte de alegerile prezidenţiale din 8 noiembrie, informează AFP.



Trump a lansat această acuzaţie într-o serie de postări foarte matinale pe Twitter, fără a oferi mai multe detalii şi nici dovezi. El i-a reproşat fostului preşedinte că este "o persoană malefică (sau bolnavă)".



"Execrabil! Tocmai am descoperit că preşedintele Obama mi-a pus sub ascultare liniile telefonice în Trump Tower încă înainte de victoria mea", a notat Trump. "Este un lucru mercantil", a comentat el, făcând o paralelă cu urmărirea militanţilor şi simpatizanţilor comunişti din SUA în anii 1950.



Donald Trump a făcut o paralelă şi cu scandalul Watergate, de spionaj politic care a dus în 1974 la demisia lui Richard Nixon, pe atunci preşedinte al ţării.



"Sunt sigur că un bun avocat ar putea face o bună afacere din faptul că preşedintele Obama mi-a pus telefoanele sub ascultare în octombrie, chiar înainte de alegeri!", a dezvăluit preşedintele american, care îşi petrece din nou weekend-ul pe proprietatea sa Mar-a-Lago din Florida.



Această salvă pe Twitter intervine într-un moment în care administraţia sa este zdruncinată de recentele dezvăluiri asupra contactelor dintre oameni din anturajul lui Trump şi responsabili ruşi în timpul campaniei prezidenţiale şi între 8 noiembrie, când el a fost ales preşedinte, şi 20 ianuarie, când şi-a preluat funcţiile.



Presa a dezvăluit săptămâna aceasta că ambasadorul rus în SUA, Serghei Kisliak, s-a întâlnit înainte şi după alegerile din SUA cu mai mulţi consilieri sau apropiaţi ai preşedintelui republican.



Jeff Sessions, un apropiat al lui Donald Trump, a recunoscut că a avut două întâlniri cu Serghei Kisliak în 2016, în plină campanie prezidenţială, contrazicând vizibil ceea ce afirmase sub jurământ în faţa unei comisii parlamentare în timpul audierilor pentru confirmarea sa în post.



Ambasadorul rus avusese mai multe contacte anul trecut cu Michael Flynn, în special telefonic, la 29 decembrie, când preşedintele de la acea vreme Barack Obama dăduse ordin pentru expulzarea a 35 de diplomaţi şi spioni ruşi, ca represalii la amestecul Moscovei în alegerile prezidenţiale din SUA. Flynn, consilier pentru securitate naţională, a trebuit să demisioneze în 13 februarie.



Kremlinul a dat asigurări că nu era la curent cu întâlnirile dintre Sessions şi Kisliak, subliniind în acelaşi timp că "treaba ambasadorului era să aibă cât mai multe întâlniri cu putinţă".