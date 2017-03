China îşi sporeşte cheltuielile militare în 2017

Cheltuielile pentru apărare ale Chinei vor creşte cu aproximativ 7% în 2017, a anunţat sâmbătă purtătoarea de cuvânt a Parlamentului de la Beijing. Este o majorare similară celei de anul trecut, când cheltuielile militare ale Beijingului crescuseră tot cu 7%. China are al doilea buget militar ca mărime la nivel mondial.



Anunţul are loc în fiecare an la începutul lui martie, în ajunul deschiderii sesiunii anuale a parlamentului chinez, dar în acest an a intervenit la câteva zile după apelul preşedintelui american, Donald Trump, de a majora masiv (cu aproape 10%) cheltuielile militare ale Statelor Unite, cele mai importante din lume.



Majorarea din bugetul Chinei reprezintă o stabilizare, după creşterea de anul trecut, care a ridicat bugetul militar oficial la 954 de miliarde de yuani (132 de miliarde de euro).



Analişti din Asia şi Occident sunt de părere că în realitate cheltuielile armatei chineze sunt mult mai mari.



Bugetul militar al Beijingului este observat cu atenţie de vecinii săi asiatici, în special din cauza afirmării pretenţiilor sale teritoriale în Marea Chinei de Sud.



Întrebată în legătură cu ameninţarea militară pe care o poate reprezenta China, Fu Ying a respins orice critică. „În ultimii zece ani au avut loc numeroase conflicte şi războaie în lume, care au provocat nenumăraţi morţi şi răniţi (...) Care dintre acestea au fost făcute de China?„, a întrebat ea. „China nu a intervenit în nicio ţară”, a subliniat purtătoarea de cuvânt.



Dacă Beijingul şi-a mărit de zece ori bugetul pentru apărare în 15 ani, se află, totuşi, cu mult în spatele Statelor Unite. Armata americană beneficiază de 604,5 miliarde de dolari (575 de miliarde de euro), potrivit Institutului internaţional pentru studii strategice (ISIS), cu sediul la Londra.



Cheltuielile militare ale Chinei sunt însă cu mult peste cele ale Rusiei (al treilea buget mondial, cu 56 de miliarde de euro), Arabiei Saudite (54,1 miliarde), Marii Britanii (49,9 miliarde) sau Franţei (44,9 miliarde), potrivit sursei.



Armata chineză, ale cărei trupe au fost reduse la jumătate din anii 1980, rămâne prima din lume ca efective (două milioane), excluzând NATO.