Ce scrie în scrisoarea care a declanşat Brexit

Guvernul britanic a prezentat în scrisoarea de şase pagini trimisă preşedintelui Consiliului European, Donald Tusk, priorităţile Londrei în procesul de negociere şi a lansat un nou apel pentru negocierea în paralel a termenilor ieşirii din UE şi a unui acord privind relaţia viitoare.-May a spus că vrea un „parteneriat profund şi special” cu UE după Brexit. Ea foloseşte această formulare de şapte ori în scrisoarea de şase pagini.-Ea a sugerat că Marea Britanie acceptă că nu va avea acces la piaţa unică aşa cum are în prezent.“Marea Britanie nu caută apartenenţa la piaţa unică: înţelegem şi respectăm poziţia dumneavoastră că cele patru libertăţi ale pieţei unice sunt imdivizibile (...). Înţelegem şi că vor fi consecinţe pentru Marea Britanie pentru ieşirea din UE: ştim că vom pierde influenţa asupra regulilor care afectează economia europeană. De asemenea, ştim că firmele britanice vor trebui, atunci când fac afaceri în UE, să se alinieze regulilor convenite de instituţii din care nu mai facem parte – la fel cum procedează companiile britanice în alte pieţe din străinătate”, scrie în scrisoare, notează News.ro - May a cerut ca UE şi Marea Britanie să negocieze în paralel ieşirea din UE şi un acord comercial şi de securitate.„Vrem să ne asigurăm că Europa rămâne puternică şi prosperă şi că este capabilă să îşi proiecteze valorile, conducând lumea şi apărându-se de ameninţările legate de securitate. Vrem ca Marea Britanie, printr-un nou parteneriat profund şi special cu o Uniunea Europeană puternică să joace un rol complet în îndeplinirea acestor obiective. În consecinţă, noi credem că este necesar să convenim asupra termenilor parteneriatului nostru viitor în paralel cu cei privind retragerea noastră din Uniunea Europeană”, se arată în scrisoarea transmisă lui Donald Tusk.- Londra vrea un acord comercial cu UE mai amplu decât orice alt acord precedent.“Am vrea să propunem un acord de liber-schimb ambiţios între Marea Britanie şi Uniunea Europeană. Acesta ar trebui să aibă o amploare mai mare (...) decât orice astfel de acord anterior, pentru a acoperi sectoare cruciale pentru economiile noastre interconectate, precum servicii financiare şi reţele industriale”, se arată în document.- În cazul în care UE nu este de acord cu această propunere, Londra a avertizat că ar putea reduce susţinerea pentru securitate oferită UE.“Dacă ieşim din Uniunea Europeană fără un acord, poziţia este că ar trebui să facem comerţ în termenii Organizaţiei Mondiale a Comerţului. În termeni de securitate, un eşec în ajungerea la un acord ar însemna că ar fi slăbită cooperarea noastră în lupta împotriva infracţiunii şi terorismului”, a scris May.- Ea a pledat pentru un acord privind o perioadă de tranziţie.“Pentru a evita orice suspans când trecem de la relaţia noastră actuală la parteneriatul nostru viitor, oamenii şi companiile din Marea Britanie şi din UE ar avea de câştigat de pe urma unor perioade de implementare, pentru ajustarea, în mod blând şi ordonat, a noilor acorduri. Ar ajuta ambele părţi să minimalizeze perturbările nenecesare, dacă vom conveni asupra acestui principiu de la începutul procesului”, susţine ea.- Londra se aşteaptă ca Brexitul să fucă la o „creştere semnificativă a procesului decizional în fiecare administraţie descentralizată”.-May a subliniat în scrisoare susţinerea faţă de valorile europene.„Poate că acum, mai mult ca niciodată, lumea are nevoie de valorile liberale, democratice ale Europei”, a insistat ea, precizând că votul britanicilor d ela referendumul din 23 iunie nu a reprezentat o respingere a valorilor blocului comunitar şi nici o „tentativă de a face rău Uniunii Europene”.- May a prezentat o serie de principii de negociere. Primul dintre acestea este că cele două părţi implicate în procesul de negociere ar trebui să dea dovadă de „spirit constructiv şi de respect”, pentru o cooperare sinceră. Premierul a subliniat, însă, că atât Marea Britanie, cât şi UE ar trebui “să pună cetăţenii pe primul plan”, dar şi să depună eforturi pentru obţinerea unui acord amplu şi pentru a minimaliza incertitudinile.- Şefa Guvernului a subliniat că Londra trebuie să dea atenţie relaţiei unice a Marii Britanii cu Irlanda şi importanţei procesului de pace cu Irlanda de Nord. În acest sens ea a pledat pentru o zonă de mic trafic la frontieră.- De asemenea, ea a cerut prioritizarea provocărilor cu care se confruntă Marea Britanie şi UE şi promovarea valorilor comune.„Sarcina pe care o avem în faţă este considerabilă, dar nu ar trebui să ne depăşească. În definitiv, instituţiile şi liderii Uniunii Europene au reuşit să unifice un continent afectat de război într-o uniune de naţiuni paşnice şi a susţinut tranziţia de la dictatură la democraţie. Împreună, ştiu că suntem capabili să ajungem la un acord în privinţa drepturilor şi obligaţiilor Marii Britanii”, a conchis ea.