Brexitul obligă companiile britanice să se extindă sau să se mute dacă vor să supravieţuiască

Lloyd’s of London, grupul de asigurări din Marea Britanie, a anunţat, joi, că intenţionează să deschidă un sediu în Bruxelles, în urma votului de ieşire din Uniunea Europeană, scrie Bloomberg.



Compania se aşteaptă ca sediul să fie operaţional începând cu anul 2019, potrivit unei declaraţii transmise joi.



„Decizia Marii Britanii de a părăsi Uniunea Europeană are implicaţii evidente pentru piaţa şi afacerile noastre din Europa”, a declarat John Nelson, preşedintele Lloyd’s of London în raportul anual al companiei. „Găsirea soluţiei potrivite a fost prioritatea noastră în ultimele nouă luni”, a adăugat Nelson.



Companiile britanice şi firmele financiare internaţionale se gândesc cum să continue să lucreze cu clienţii europeni dacă Marea Britanie se retrage nu doar din Uniunea Europeană, ci şi din piaţa unică şi uniunea vamală.



„Poziţia oraşului Bruxelles ca centru financiar se consolidează, ceea ce ar putea inspira alţi asiguratori şi instituţii financiare specializate pentru care Bruxelles are deja o tradiţie puternică”, a declarat ministrul belgian de finanţe, Johan Van Overtveldt, potrivit unui site citat de Bloomberg.



Grupul de asigurări Lloyd's of London, care în prezent are sediul principal în capitala Marii Britanii, a fost una dintre cele mai vocale companii financiare în semnalarea necesităţii relocării în spaţiul Uniunii Europene în contextul Brexit.