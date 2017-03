​Bucureştiul, cel mai vulnerabil oraş din România în cazul unui mare cutremur; Jumătate din populaţie, expusă unui risc major

Jumătate din populaţia Bucureştiului este expusă unui risc major în cazul unui cutremur precum cel din 1977. De vină sunt blocurile construite înainte de marele cutremur şi care au suportat deja mai multe seisme puternice, transmite TVR Potrivit presei române, Bucureştiul are cel mai mare număr de clădiri expertizate cu risc seismic. Mai exact, este vorba despre 774 de clădiri din cele aproximativ 130.000 câte sunt pe teritoriul Capitalei. Dintre cele cu risc seismic, 183 reprezintă pericol public, 173 de imobile sunt încadrate la clasa I, 318 la clasa a doua, iar restul la clasele a treia şi a patra.Problema este că, din anul 2001 şi până în prezent, din toate aceste clădiri au fost reconsolidate doar 75, dintre care 18 pe banii municipalităţii, iar restul pe cheltuiala proprietarilor.Inginerii constructori susţin că, în cazul unui cutremur, imobilele cu bulina roşie sunt cea mai mică problemă a Bucureştiului. Asta pentru că acestea reprezintă sub 1% din numărul tuturor clădirilor din oraş. Pericol major e în cazul clădirilor înalte P+9 care adăpostesc peste 60% din populaţia Bucureştiului. Unele dintre ele, care sunt dinainte de cutremurul din 1977, pot fi mai afectate, pot chiar să colapseze.Din păcate, aceste clădiri sunt ignorate de autorităţi. Ele nu figurează în nicio statiscă de risc seismic. Drept urmare, la nivelul Capitalei, primăria a înfiinţat de curând o administraţie care priveşte exclusiv reconsolidarea clădirilor expertizate ca fiind cu risc seismic. Acestea reprezinta sub 1% din total clădirilor din Bucureşti. Problema şi mai mare este că, la nivelul Capitalei, autorităţile pot pune la dispoziţie doar 84 de apartamente cu destinaţia de locuinţe de necesitate.