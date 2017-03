Casa Albă: Jared Kushner, ginerele şi consilierul lui Donald Trump, s-a oferit să fie audiat în Senatul SUA pe tema contactelor cu Rusia

Jared Kushner, ginerele şi principalul consilier al preşedintelui american Donald Trump, s-a oferit să fie audiat în Senatul Statelor Unite pe tema presupuselor contacte cu oficiali ruşi, anunţă Casa Albă, potrivit site-ului agenţiei The Associated Press.



Jared Kushner este al treilea membru al echipei lui Donald Trump care se oferă să fie audiat în Comisia pentru Informaţii a Senatului Statelor Unite. Săptămâna trecută, Paul Manafort, fostul şef al echipei de campanie a lui Donald Trump, şi doi consilieri - Carter Page şi Roger Stone - s-au oferit să fie audiaţi.



Biroul pentru Consultanţă al Casei Albe a fost informat recent de Comisia pentru Informaţii din Senat că se doreşte audierea lui Jared Kushner în investigaţia privind presupusele ingerinţe ale Rusiei în scrutinul prezidenţial din anul 2016.



Casa Albă a recunoscut că Jared Kushner s-a întâlnit, în decembrie 2016, cu Serghei Kisliak, ambasadorul Rusiei în Statele Unite. Întrevederea a avut loc în Turnul Trump din oraşul New York.