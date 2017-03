De ce n-a dat mâna Donald Trump cu Angela Merkel: Liderul de la Casa Albă susţine că Germania datorează NATO sute de miliarde de euro

Sursa: jurnal.md/Mediafax Foto: gettyimages.com 27.03.2017 17:32

Preşedintele SUA, Donald Trump, i-a cerut cancelarului Angela Merkel să plătească restanţe de 346 de miliarde de euro pe care Germania l-ar avea faţă de Alianţa Nord-Atlantică, afirmă surse guvernamentale germane, Berlinul respingând aceste datorii şi catalogând situaţia "revoltătoare".



Donald Trump s-a întâlnit în urmă cu o săptămână, la Washington, cu Angela Merkel. După întrevederea în cursul căreia preşedintele Statelor Unite a refuzat să dea mâna cu Angela Merkel, liderul de la Casa Albă a argumentat că, în pofida relatărilor presei care ar răspândi "ştiri false", a avut o întrevedere "minunată" cu şeful Guvernului german.



"În pofida a ceea ce aţi auzit de la presa de ştiri false, am avut o întrevedere minunată cu Angela Merkel, cancelarul Germaniei. Cu toate acestea, Germania datorează sume mari de bani Alianţei Nord-Atlantice şi Statelor Unite; trebuie plătit mai mult pentru apărarea puternică şi foarte scumpă de care beneficiază Germania", a transmis Donald Trump sâmbăta trecută.



Surse guvernamentale germane au dezvăluit pentru publicaţia britanică The Sunday Times că Donald Trump i-a spus Angelei Merkel că Germania ar avea o datorie de 346 de miliarde de euro la NATO.



"Este revoltător; ideea formulării unor astfel de solicitări este de a intimida cealaltă parte, dar cancelarul a avut o atitudine calmă şi nu va răspunde provocărilor", a declarat, sub protecţia anonimatului, un membru al Guvernului Germeniei.