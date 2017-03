Cât de serioasă este ameninţarea rusească pentru UE; Dezvăluiri detaliate ale unui angajat al serviciilor secrete ungare despre practicile FSB, GRU şi SVR

Ferenc Katrein a lucrat pentru Biroul de Securitate Naţională (NBH) al Ungariei şi pentru Biroul de Ocrotire a Constituţiei (AH) între 2000 şi 2013. Este specializat în domenii precum extremismul, în special extrema dreaptă, terorismul internaţional şi contraspionajul. Funcţia cea mai înaltă pe care a deţinut-o a fost director executiv responsabil de operaţii, ulterior a devenit consilier şef al directorului general. În prezent, locuieşte în străinătate. Reluăm un fragment din acest interviu publicat pe index.hu.– De ce ai decis să părăseşti serviciul?Am plecat deoarece valorile profesionale şi principiile cu care am crescut nu au fost respectate în ultima perioadă a serviciului meu.– Ştii cumva dacă ofiţerii specializaţi în combaterea activităţilor serviciilor secrete ruseşti sunt marginalizaţi în cadrul serviciului ungar?Din păcate, câţiva experţi internaţionali au fost redirecţionaţi spre alte domenii din cauza constantelor reorganizări şi aşa-zisei optimizări.– Crezi că atitudinea politică faţă de Rusia s-a schimbat şi serviciile au fost obstrucţionate la nivel politic?Da. Nu am avut voie să îndeplinim misiuni active prevăzute de obligaţiile noastre profesionale şi cooperarea internatională a fost mai puţin intensă decât în anii precedenţi. Trebuie să subliniez că am fost în structură până în 2013, acum este o altă conducere despre care nu pot să vorbesc. Actualul director general nu cred că ar avea legături cu Rusia din cauza vârstei sale.