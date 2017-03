Atacatorul Masood a intrat cu peste 120 de kilometri pe oră în trecătorii de pe podul Westminster

Autorităţile britanice au anunţat că atacatorul Khalid Masood conducea cu peste 120 de kilometri pe oră atunci când a intrat în trecătorii de pe podul Westminster, înainte de a înjunghia mortal un poliţist în curtea Parlamentului. Cinci persoane şi-au pierdut viaţa în atentatul de săptămâna trecută, inclusiv Masood, transmite BBC.



De asemenea, alte 50 de persoane au fost rănite în atentatul de săptămâna trecută, care s-a desfăşurat în doar 82 de secunde.



Poliţia Metropolitană a precizat că nu va comenta cu privire la detaliile unei anchete în desfăşurare, dar maşina atacatorului a fost văzută de mai multe ori în zonă, înainte de a intra cu peste 120 de kilometri pe oră în trecătorii de pe podul Westminster.



Anterior, anchetatorii au precizat că atacatorul a acţionat de unul singur, dar nu au stabilit până în acest moment ”de ce atacatorul a comis aceste acţiuni de negrăit”.



”Trebuie să acceptăm cu toţii că există o posibilitate să nu înţelegem niciodată asta”, a declarat un reprezentant al Scotland Yard.



Khalid Masood (52 de ani) s-a născut drept Adrian Ajao în Kent şi a locuit pentru o perioadă în Arabia Saudită.



De asemenea, atacatorul are două fiice dintr-o relaţie anterioară cu afacerista Jane Harvey, cu care a locuit o perioadă în satul Northian near Rye din East Sussex. Ajao are alţi doi copii, un fiu şi o fiică, din cea mai recentă relaţie a sa, cu partenera Rohey Hydara.



Ajao şi Hydara au locuit împreună până în perioada sărbătorilor de iarnă într-o casă din Birmingham. Ulterior, Hydara s-a mutat pentru a avea grijă de mama sa într-un cartier din estul Londrei.



În Bimingham, fostul profesor a supravieţuit din ajutoarele sociale primite de la Guvernul Marii Britanii.