VIDEO

O înregistrare video surprinde ieşirea Theresei May din Parlament în momentul atentatului

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 25.03.2017 06:12

O înregistrare video difuzată vineri surprinde momentele în care Theresa May, premierul Marii Britanii, a fost scoasă de agenţii de securitate din sediul Parlamentului, în timpul atacului terorist comis miercuri, soldat, potrivit celui mai recent bilanţ, cu patru morţi şi 40 de răniţi.



Theresa May se afla la o şedinţă a Camerei Comunelor în momentul începerii atacului terorist.



Înregistrarea video, obţinută de cotidianul The Sun, surprinde secundele în care Theresa May alerga în curtea Camerei Comunelor, escortată de agenţi înarmaţi.