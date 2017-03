„Ultimul soldat" al lui Hitler face dezvăluiri despre minutele dinaintea sinuciderii Führerului

Ultimul bodyguard al lui Hitler dezvăluie ce s-a întâmplat în ultimele minute pe care liderul nazist le-a petrecut în buncărul din Berlin. Rochus Misch, care a murit în 2013, la vârsta de 96 de ani, susţine în cartea sa autobiografică şi că a intrat peste Eva Braun când aceasta era îmbrăcată „într-o cămaşă de noapte sumară".



Autobiografia lui Misch dezvăluie că, înainte de a se sinucide, liderul nazist a spus că toţi soldaţii au fost „eliberaţi" de jurământul de loialitate şi că îşi doreşte ca trupul său să fie incinerat.



Rochus Misch, prima persoană care a văzut trupul neînsufleţit al lui Adolf Hitler a descris ultimele minute din viaţa liderului nazist, oferind în volumul său de memorii detalii extrem de intime. Misch, persoana din anturajul lui Hitler care a supravieţuit cel mai mult şi care a murit în 2013, la vârsta de 96 de ani, a descris şi modul în care a intrat în cameră peste amanta Führerului care era îmbrăcată într-o „într-o cămaşă de noapte sumară".



Acesta era operator telefonic la tabloul de distribuţie şi se afla în buncărul lui Hitler pe 30 aprilie 1945, atunci când generalul Keitel a trimis mesajul prin care anunţa că armata a eşuat în încercarea de a sparge enclava sovietică din Berlin şi că sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial era inevitabil.



„La scurt timp după, Misch l-a auzit pe Hitler vorbind în şoaptă cu Bormann şi cu alţi lideri ai partidului. S-a uitat în direcţia lor şi l-a văzut pe Hitler intrând în biroul său. Eva, atunci doamna Hitler, l-a urmat înăuntru. Apoi l-a văzut pe Otto Günsche, ajutorul liderului nazist, cum a închis uşa în urma cuplului de tineri căsătoriţi. Günsche i-a spus lui Misch că şeful nu trebuie să fie deranjat.



Hitler i-a strâns mâna lui Günsche şi i-a spus că toţi soldaţii au fost eliberaţi de jurământul lor de loialitate. Acesta îi spusese deja apropiatului său că nu vrea ca trupul său să fie profanat public, aşa cum s-a întâmplat cu cel al lui Mussolini, şi că îşi doreşte să fie incinerat", a spus editorul Martin Mace, citat de Independent.



Editorul a mărturisit că volumul descrie cum toată lumea aflată în buncăr era extrem de agitată şi, subit, uşa s-a deschis, iar Misch a aruncat o privire înăuntru. În carte, „ultimul soldat al lui Hitler" povesteşte că ochii i s-au oprit prima dată asupra Evei Braun care era aşezată, cu picioarele sub ea şi avea capul înclinat către Hitler. Pantofii ei erau sub canapea, scrie acesta, iar, în apropierea ei, cadavrul Führerului. „Ochii lui erau deschişi, iar capul uşor aplecat înainte", notează Misch în autobiografia sa.



Memoriile descriu şi cum „ultimul soldat" a intrat peste Eva Braun, care era îmbrăcată „într-o cămaşă de noapte sumară", în camera de oaspeţi care avea o trecere secretă spre dormitorul lui Adolf Hitler, iar aceasta şi-a dus degetul la buze spunându-i bodyguardului să păstreze liniştea. Misch îşi aminteşte în carte şi că le-a auzit pe Braun şi pe Magda Goebbels jurând că vor muri cu bărbaţii lor.



Misch a fost răpit de armata sovietică şi a fost încarcerat în lagăre de muncă timp de opt ani, după ce a încercat să scape şi să se ascundă. Până în ultimii săi ani de viaţă acesta a vorbit cu admiraţie despre Hitler, descriindu-l ca pe „un şef minunat", în niciun caz „o brută" şi se ştie despre el că e ultimul supravieţuitor dintre cei care se aflau în buncărul liderului nazist, după ce Siegfried Knappe a murit în decembrie 2008.



Editorul senior al Frontline Books, cei care au decis publicarea memoriilor, susţin că opera este imparţială într-un mod remarcabil. Acesta a spus pentru Independent: „O publicăm pentru că este vorba despre cineva care a fost atât de aproape de Hitler în timpul unei părţi cruciale a războiului şi mai ales pentru că avea un grad ierarhic extrem de mic, cineva care nu are nevoie să acopere niciun fel de greşeală pe care ar fi făcut-o".