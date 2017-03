Protest în faţa sediului Consiliului Judeţean Neamţ, unde se desfăşoară şedinţa de guvern România-Republica Moldova

Doi sindicalişti din Poliţia română protestează în faţa sediului Consiliului Judeţean Neamţ, unde se desfăşoară şedinţa comună a guvernelor Republicii Moldova şi României.Protestatarii spun că au venit să-i salute pe guvernanţii români, care nu aplică legea în privinţa salarizării poliţiştilor, scrie Mediafax „Protestăm azi în faţa Consiliului Judeţean Neamţ şi o salutăm pe dna ministru Carmen Dan, pe reprezentanţii Guvernului României, care refuză să aplice acea HG şi pentru poliţişti. Guvernanţii noştri încalcă legea şi nu păţesc nimic. Noi suntem plătiţi la salariul minim din 2009, care era sub 600 de lei. Toate sporurile noastre se raportează la acel salariu. Nu am venit să cerşim, ci am venit doar să venim să le spunem să aplice legea", a declarat preşedintele Sindicatului Europol Neamţ, Tănărău Ioan.El a mai spus că reprezentanţii Ministerului Finanţelor spun că nu sunt bani suficienţi."Noi am făcut nişte calcule şi am ajuns la suma de circa 20 de milioane de euro pe an. Aceşti bani se strâng şi din amenzi. Colegii noştri protestează în ţară, aplicând cel mai mult avertismente, tocmai pentru a le demonstra guvernanţilor că avem dreptate", a mai spus Tănărău.