Negociatorul-şef al CE pentru Brexit a prezentat condiţiile negocierilor: Londra să-şi plătească facturile şi să garanteze drepturile cetăţenilor UE

Negociatorul-şef al Comisiei Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a prezentat abordarea pe care o va avea în negocierile cu Marea Britanie privind condiţiile ieşirii acestei ţări din Uniunea Europeană, printre solicitările pe care el le-a enunţat numărându-se protejarea drepturilor cetăţenilor comunitari aflaţi în Regatul Unit şi plata integrală de către guvernul britanic a contribuţiilor financiare deja asumate în cadrul UE, relatează agenţiile AFP şi Reuters.



'O să fiu clar: atunci când o ţară părăseşte Uniunea Europeană nu există o pedeapsă, un preţ de plătit, dar trebuie plătite facturile, nici mai mult nici mai puţin', a menţionat Barnier într-un discurs susţinut la Bruxelles în faţa Comitetului Regiunilor, ce reuneşte reprezentanţi locali şi regionali din statele UE.



El a recunoscut că ieşirea Regatului Unit din UE creează o situaţie de incertitudine cu privire la evoluţia unor programe europene esenţiale finanţate de la bugetul comunitar, precum Fondul Social European, Fondul European pentru Dezvoltare Regională sau Planul de investiţii Juncker. Nu a fost deocamdată avansată o sumă pe care Bruxelles-ul o va cere Londrei în contul angajamentelor financiare deja asumate, dar estimări neoficiale indică între 55 şi 60 de miliarde de euro.



Comisia Europeană doreşte ca mai întâi să încheie cu Londra un acord 'asupra principiilor unei retrageri ordonate' din UE şi abia apoi să discute despre viitoarea relaţie dintre UE şi Regatul Unit, iar în acordul care să stabilească o asemenea relaţie blocul comunitar nu ar trebui să ofere acestei ţări un acces selectiv la acele componente ale pieţei unice pe care le-ar dori Londra, a spus miercuri Barnier. El a cerut ca inclusiv perioadele tranzitorii să fie convenite numai după stabilirea acordului privind divorţul.



'Nu este prea devreme să schiţăm astăzi cadrul acestui nou parteneriat, chiar dacă este prea devreme să-l negociem. În centrul acestui parteneriat va fi un acord de liber schimb pe care-l vom negocia, la momentul potrivit, cu Regatul Unit', înţelegere în care să fie avute în vedere şi chestiunile ce ţin de politicile sociale, fiscale, de mediu şi de protecţia consumatorului, a indicat negociatorul-şef al executivului comunitar.



El a subliniat că garantarea pe termen lung a drepturilor europenilor comunitari stabiliţi în Regatul Unit va fi 'prioritatea absolută' încă de la începutul negocierilor, o problemă despre care a recunoscut că va fi complexă, dar pe care doreşte să o rezolve printr-un acord care să aibă la bază principiile reciprocităţii şi nediscriminării.



Dar Barnier a admis că pentru ca executivul comunitar să-şi poată susţine toate aceste exigenţe în faţa Regatului Unit la negocieri, condiţia esenţială este ca cele 27 de state membre ale UE să manifeste o poziţie unitară.



Cât despre posibilitatea să nu se ajungă la niciun acord cu Londra şi la capătul celor doi ani de negocieri formale Regatul Unit să iasă pur şi simplu din UE fără vreo înţelegere privind condiţiile Brexit-ului, Barnier a spus că o astfel de situaţie ar avea consecinţe grave şi a insistat că UE nu doreşte un Brexit fără acord.



Intervenţia sa are loc cu o săptămână înainte ca executivul condus de premierul Theresa May să activeze Articolul 50 din Tratatul de la Lisabona, prin care este iniţiat formal procesul retragerii Marii Britanii din UE.



Conform poziţiilor exprimate până în prezent de premierul Theresa May, din perspectiva guvernului de la Londra subiectele centrale în negocierile sunt accesul companiilor britanice pe piaţa unică europeană şi libertatea de circulaţie a forţei de muncă în Marea Britanie pentru cetăţenii celorlalte 27 de state membre ale UE, un obiectiv al Londrei fiind limitarea substanţială a imigraţiei, inclusiv printr-o posibilă eliminare a acestei libertăţi de circulaţie.