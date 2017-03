Mişcări suspecte concomitente în ziua în care Sebastian Ghiţă a fugit din România; Oamenii acestuia au vândut acţiuni în offshore şi au cerut insolvenţa ca să scape de DNA

Fuga din ţară a fostului deputat român Sebastian Ghiţă – „campionul contractelor IT cu statul”, omul cu bani al SRI, prietenul fostului premier Victor Ponta – a fost însoţită de mai multe mişcări discrete, concomitente, scrie România Curată Unul dintre prietenii lui Ghiţă a vândut acţiuni la Teamnet unui off-shore din Cipru chiar în ziua dispariţiei fostului deputat. Acum, acţionarii majoritari, de asemenea, prieteni şi foşti colegi de liceu cu fostul deputat fugar, au cerut insolvenţa companiei, deşi în 2014 se lăudau cu o cifră de afaceri de 93.000.000 de dolari.Totul se petrece în condiţiile în care fondatorul Teamnet, Sebastian Ghiţă şi amicul lui, Bogdan Padiu, sunt acum inculpaţi în cel mai recent dosar penal al fostului deputat, al 5-lea, pentru şpăgi de 10.000.000 de euro.Procurorii trebuie să se grabească cu sechestrul dacă vor să mai recupereze ceva din presupusa şpagă colectată de Ghiţă prin intermediul companiei IT fondate şi controlate, Teamnet Internaţional, scriu jurnaliştii de la Bucureşti.Pe 19 decembrie 2016, Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) a Teamnet a aprobat vânzarea de către George Stan a unui pachet de acţiuni de 5% către un off-shore din Cipru, înfiinţat cu doar 3 zile înainte. Era ultima zi a mandatului de deputat a lui Sebastian Ghiţă. În seara acelei zile a fost văzut ultima dată, la o recepţie a SRI, unde a participat ca membru al Comisiei parlamentare de control a serviciului. Apoi, Ghiţă a dispărut în ceaţă pe drumul dintre Bucureşti şi Ploieşti, când a fost pierdut de filajul Poliţiei.Acum, potrivit unor surse citate de Hotnews, Ghiţă ar fi localizat în Serbia. E o informaţie interesantă în condiţiile în care amicul fugarului Ghiţă, fostul premier al României, Victor Ponta, a devenit recent consilier al premierului Serbiei, Aleksander Vucic.Acţionarul Teamnet care a vândut, George Stan, este unul dintre prietenii şi foştii colegi ai lui Ghiţă de la liceul Mihai Viteazul din Ploieşti promoţia 1997. Compania Teamnet a fost înfiinţată în 2001 de Sebastian Ghiţă cu 100.000 de dolari şi a fost preluată de prietenii şi foştii lui colegi de liceu şi ulterior angajaţi, Bogdan Padiu, Bogdan Nedelcu, Ovidiu Traşcu şi George Stan. Acum, Ghiţă şi Padiu sunt inculpaţi pentru trafic de influenţă, spălare de bani şi constituire de grup infracţional organizat în al 5-lea dosar penal al fostului deputat.Ghiţă este acuzat că vămuia contractele IT acordate de stat. Patronii companiilor concurente – Romsys, Siveco şi UTI – ar fi acceptat să îi dea o parte din bani lui Ghiţă ca să câştige contracte cu statul. Potrivit DNA, Ghiţă ar fi pretins că, prin relaţiile sale care mergeau până la fostul premier Victor Ponta, ar fi fost în măsură să determine acordarea unor contracte sau buna lor desfăşurare. Procurorii susţin ca Ghiţă lua comisioanele sub forma unor contracte fictive încheiate între companiile care primeau contractele IT de la stat – Romsys, Siveco şi UTI – şi firmele controlate de el, Teamnet şi Asesoft. Între 2007 şi 2014, Ghiţă ar fi strâns astfel 10 milioane de euro.Vânzarea unui pachet de acţiuni la Teamnet nu este singura mişcare bizară. Compania IT Teamnet Internaţional a depus luni la Tribunalul Prahova o cerere de intrare în insolvenţă. Presa economică anunţă, de asemenea, că vor urma disponibilizări din rândul celor 600 de angajaţi şi că unele departamente nu şi-au primit salariile de 3 luni.Presupusele probleme financiare şi cererea de intrare în insolvenţă sunt surprinzătoare în condiţiile în care Teamnet era o companie prosperă. În 2015 a avut o cifră de afaceri de peste 70 de milioane de euro si un profit net de circa 1 milion de euro, conform datelor de la Ministerul de Finanţe. Potrivit propriului site, Teamnet a avut o cifră de afaceri de 93 milioane de euro în 2014, o creştere cu 31% faţă de 2013.Teamnet Internaţional este una dintre companiile abonate la contracte IT cu statul. Potrivit unui top al Agenţiei pentru Agenda Digitală a României, în 2016, Teamnet se afla pe locul 4 la numărul de contracte cu statul. Teamnet a încheiat 26 de contracte în valoare de 258.000.000 de lei, adică peste 57.000.000 de euro cu 17 instituţii de stat.Avocata Elenina Nicuţ a explicat pentru România Curată că procurorii trebuie să se grabească dacă vor să mai recupereze ceva din presupusa şpagă de 10.000.000 de euro şi că procurorii trebuie să instituie sechestru la Teamnet înainte ca Tribunalul Prahova să aprobe insolvenţa dacă vor să mai recupereze ceva prin confiscare specială din presupusa şpagă de 10.000.000 de euro primită de Ghiţă prin intermediul Teamnet şi Asesoft.Interesant e şi că acţiunile Teamnet sunt ipotecate în favoarea Băncii Mondiale şi a BSTDB după ce compania a obţinut credite de la aceste instituţii financiare. Potrivit DNA, Teamnet International ar fi folosit suma de aproape 25 milioane de lei obţinută din vămuirea de către Ghiţă a contractelor IT ale altor companii pentru a-şi creşte cifra de afaceri şi a determina Banca Mondială să cumpere acţiuni şi să le acorde un credit în valoare de 10 milioane euro.Fostul deputat român Sebastian Ghiţă este acuzat că vămuia contractele IT acordate de stat, potrivit celui mai nou dosar penal, al cincilea deschis de procurorii DNA pe numele lui. Patronii Romsys, Siveco şi UTI ar fi acceptat să îi dea o parte din bani lui Ghiţă ca să câştige contracte sau ca aceste contracte să se deruleze în bune condiţii.Potrivit DNA, Ghiţă ar fi pretins că, prin relaţiile sale care mergeau până la premierul Victor Ponta, ar fi fost în măsură să determine acordarea unor contracte sau buna lor desfăşurare. Urmează ca ancheta să stabilească dacă influenţa lui Ghiţă asupra politicienilor era reală. Procurorii susţin ca Ghiţă primea comisioane sub forma unor contracte fictive încheiate între companiile care primeau contractele IT de la stat – Romsys, Siveco şi UTI – şi firmele controlate de el. Între 2007 şi 2014, Ghiţă ar fi strâns astfel 10 milioane de euro. Banii i-ar fi folosit pentru finanţarea campaniilor electorale, inclusiv cea a lui Victor Ponta de la prezidenţialele din 2014 sau pentru a mitui miniştri şi funcţionari.Fostul deputat Sebastian Ghiţă are în acest moment 5 dosare penale, 2 în judecată, 3 în anchetă. În decembrie când mandatul de deputat a luat sfârşit şi o dată cu el şi imunitatea parlamentară, Ghiţă a dispărut şi acum e dat în urmărire internaţională. O mărturie obţinută de procurori arată că Sebastian Ghiţă ştia înainte să fugă, în decembrie 2016, că urmeaza să i se facă un alt dosar penal, al 5-lea.