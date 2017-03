Deputatul cu mitraliera se autosuspendă din PSD

Deputatul român Cătălin Rădulescu, care a scandalizat opinia publică prin declaraţia că „protestatarii din Piaţa Victoriei trebuie să fie alungaţi cu tunurile de apă” şi a ameninţat că e pregătit să-şi „folosească mitraliera de la revoluţie” , a anunţat astăzi, într-un comunicat transmis presei locale din Argeş, că se autosuspendă din PSD până la clarificarea tuturor aspectelor legate de declaraţiile pe care le-a făcut în spaţiul public.„Întrucât am o vechime de 21 de ani în PSD, nu doresc ca imaginea partidului şi a preşedintelui PSD să fie prejudiciate în niciun fel, mă autosuspend până la clarificarea aspectelor ce ţin de acest scandal mediatic. (...) Rămân fidel principiilor, programului şi conducerii PSD”, se arată în comunicatul citat de Agerpres Deputatul susţine că declaraţiile sale au fost distorsionate, dar îşi cere scuze celor care s-au simţit lezaţi de ceea ce a apărut în spaţiul public.„Regret faptul că au fost interpretate cuvintele mele în alt sens, total distorsionat şi neadevărat, fiind luate fraze din subiecte diferite, dintr-un interviu de 90 de minute, şi ataşate în mod securistic într-un filmuleţ de 2 minute. Îmi cer scuze persoanelor de bună credinţă care s-au simţit lezate prin interpretarea nedreaptă a cuvintelor mele, în decursul carierei mele şi până la aceasta vârstă nefiind implicat niciodată în niciun fel de act de tulburare a liniştii publice”, se mai menţionează în comunicat.Totodată, Rădulescu a ţinut să spună că „orice anchetă privind declaraţiile şi opiniile politice ale unui parlamentar este ilegală şi neconstituţională”.Amintim că, speriat de amploarea propriilor afirmaţii, PSD-istul a cerut „dreptul la replică”, minţind şi ameninţând şi jurnaliştii deja . Acesta a ţinut morţiş să continue dialogul cu ziariştii de la Adevărul, debordând de minciuni şi negându-şi cu vehemenţă propriile declaraţii.Pe de altă parte, deputatul Cătălin Rădulescu a intrat opt zile în concediu, solicitarea sa în acest sens fiind aprobată luni de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor. Deputatul a solicitat opt zile de concediu cu plată, dar, deoarece a beneficiat deja de trei zile de concediu, Biroul permanent a aprobat cinci zile de concediu cu plată şi trei zile de concediu fără plată.Parchetul General de la Bucureşti s-a sesizat din oficiu după ce Cătălin Rădulescu, deputat PSD de Argeş, a declarat într-un interviu pentru Adevărul: „Pentru ce mai se duc oamenii în Piaţa Victoriei acum şi pentru ce noi nu ieşim împotriva lor cu tunurile de apă, dacă nu mai au motiv?”. El a mai spus că are o armă AKM: „Dacă vreodată mai vine cineva cu vreo idee să schimbe statul ăsta pentru care am luptat noi, sunt pregătit să ies cu arma să trag. Imediat! Imediat! Da pot să ies unde vreau eu, dacă mă apucă vreo nebunie, pot să ies să trag unde vreau eu, e riscul meu şi hotărârea mea”, a adăugat Rădulescu, la întrebarea dacă e gata să iasă chiar în Piaţa Victoriei.Ulterior, poliţiştii i-au anulat lui Rădulescu dreptul de a deţine arme, acesta fiind amendat cu 2.500 de lei. De asemenea, IPJ Argeş a sesizat Parchetul General cu privire la nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.