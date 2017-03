Comentariu Deutsche Welle: Dificilul Trump şi suverana Merkel

Trump părea tensionat, comentează corespondentul Deutsche Welle de la Washington, Miodrag Soric. În SUA, Angela Merkel încă se mai bucură de o mare popularitate, ceea ce l-ar putea ajuta pe preşedintele Trump.N-a fost deloc un început greşit! Cancelara Angela Merkel şi preşedintele Donald Trump şi-au propus să evidenţieze similitudinile, să minimalizeze diferenţele sau chiar să nu le amintească deloc. Şi au respectat toate acestea, cel puţin în faţa presei. Deşi tensiunea gazdei era vizibilă. Nici nu-i de mirare. La Washington are puţine reuşite în politica privind migraţia, în relaţia cu serviciile secrete sau în reforma din domeniul sănătăţii. Ultimul lucru de care are nevoie Trump acum ar fi o gafă în relaţia cu cel mai important şef de guvern din lume. În ciuda politicii sale privind migraţia, pe care mulţi americani o dezaprobă, Angela Merkel se bucură de o înaltă apreciere la Washington. Mai ales puterea economică a Germaniei impresionează.Trump este cel de-al treilea preşedinte al SUA cu care Angela Merkel trebuie să ajungă la o înţelegere politică de bază. La prima sa întâlnire cu şeful Casei Albe n-a funcţionat deloc rău. În apariţia sa, şefa executivului de la Berlin a rostit termeni-cheie unul după altul: valori comune, apartenenţa la NATO, graniţe deschise în interiorul Uniunii Europene, comerţ liber şi chiar şi o mai bună relaţie cu Rusia, dar numai după ce criza ucraineană va fi soluţionată. Propunerea cancelarei Merkel: ar fi mai bine să vorbim unii cu ceilalţi decât unii peste ceilalţi. Vorbele sale s-au referit, fără îndoială, la criticile parţial scandaloase ale fostului candidat Trump la adresa doamnei Merkel pe care proaspătul preşedinte american le-ar vrea uitate. Donald Trump s-a arătat faţă de oaspetele său din Germania deosebit de amabil.Ambele părţi au savurat câte un mică victorie. Merkel a promis, încă o dată, creşterea contribuţiei la bugetul apărării. Trump a pledat, fără doar şi poate, în favoarea NATO. Şi, totuşi, fiecare a ţinut în continuare la ideile sale. Idei diferite, ca de exemplu în privinţa comerţului.În timpul conferinţei de presă Trump n-a menţionat preconizatul acord de liber schimb cu Europa. În schimb, Angela Merkel a subliniat faptul că de un asemenea acord ar avea de profitat ambele părţi. Despre acest subiect s-a vorbit deschis în spatele uşilor închise.Poziţia cancelarei Merkel este arhicunoscută: admiraţia sa faţă de SUA, adeziunea la NATO şi Uniunea Europeană, apărarea valorilor occidentale. Mai degrabă Trump este cel care a generat îndoieli privind poziţia politică prin declaraţiile sale de anul trecut. Acum, politicieni cu experienţă ca Angela Merkel sau premierul Japoniei încearcă să-l aducă pe calea cea bună. Funcţia îl modelează pe omul de stat, nu invers.Merkel şi Trump se vor mai întâlni. De la prima lor reuniune n-au fost aşteptate rezultate. Donald Trump încă mai creşte în rolul de preşedinte. Cancelara Merkel ar trebui să-l ajute acolo unde interesele Germaniei îi permit. Fiindcă de pe urma unei scindări a occidentului nu are nimeni de profitat. Nici măcar duşmanii acestuia.