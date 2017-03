Africa de Sud: Mai mulţi pacienţi blocaţi printre dărâmături în urma prăbuşirii unui acoperiş la un spital din Johannesburg

Autorităţile sud-africane au intervenit pentru a elibera mai mulţi pacienţi blocaţi sub dărâmături în urma prăbuşirii unui acoperiş la spitalul Charlotte Maxeke din metropola Johannesburg. Potrivit primelor informaţii, incidentul a avut loc la al cincilea etaj al spitalului, transmite The Mirror.



Un martor susţine că paramedicii aşteaptă să intervină în timp ce muncitorii sapă printre dărâmături pentru a ajunge la pacienţii blocaţi în camere, după prăbuşirea acoperişului din holul principal.



”Acoperişul holului principal s-a prăbuşit şi sunt persoane blocate sub acoperiş, inclusiv muncitori şi pacienţi. Este îngrozitor”, a declarat un alt martor de la spitalul academic Charlotte Maxeke.



În urmă cu cinci ani, conducerea spitalului a fost informată să evacueze departamentul de radiologie din cauza pericolului de prăbuşire a structurii.



De asemenea, probleme structurale au fost descoperite în urmă cu mai mulţi ani la al cincilea etaj, iar autorităţile au recomandat reparaţii urgente în valoare de peste 3,8 milioane de dolari.