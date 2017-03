Yemen: 33 de refugiaţi somalezi, ucişi cu focuri de armă în Marea Roşie

Treizeci şi trei de refugiaţi somalezi, inclusiv femei şi copii, au fost ucişi cu focuri de armă pe ambarcaţiunea lor în Marea Roşie, au indicat responsabili din oraşul yemenit Hodeida, aflat sub controlul rebelilor şiiţi, relatează AFP.



Corpurile neînsufleţite ale celor 33 de refugiaţi au fost transportate la spitale din oraşul-port, unde au fost internaţi şi 35 de răniţi, a declarat un responsabil din domeniul serviciilor de sănătate, spunând că nu cunoaşte circumstanţele atacului. Bilanţul de 33 de morţi a fost confirmat de un responsabil portuar.



Responsabilul, care s-a exprimat sub rezerva anonimatului, a precizat că ambarcaţiunea cu refugiaţi a reuşit să acosteze în Hodeida şi că victimele au fost atinse de gloanţele unor arme uşoare, ceea ce exclude posibilitatea unui atac aerian. El a mai spus că alte câteva zeci de somalezi care au supravieţuit atacului, precum şi trei traficanţi yemeniţi sosiţi la bordul ambarcaţiunii, au fost duşi la închisoarea centrală din oraş.



Agenţia Saba, aflată sub controlul rebelilor şiiţi houthi, a afirmat totuşi că refugiaţii respectivi au fost atacaţi în Marea Roşie de aviaţia coaliţiei arabe conduse de Arabia Saudită.



Agenţia nu a oferit însă un bilanţ precis al acestui atac şi nu a precizat circumstanţele. Nu se ştie deocamdată dacă refugiaţii încercau să părăsească Yemenul sau să se refugieze în această ţară.



Yemenul, în pofida războiului şi a crizei umanitare prin care trece, continuă să atragă refugiaţi din Cornul Africii, care fug de sărăcia din ţara lor. Mai multe tabere de refugiaţi somalezi există în sudul Yemenului, dar nici una în regiunea Hodeida, situată mai la nord.