Deputatul cu mitraliera se întoarce: Speriat de amploarea propriilor afirmaţii, acesta minte de îngheaţă apele şi ameninţă jurnaliştii

După interviul de la începutul acestei săptămâni, în care deputatul PSD Cătălin Rădulescu a declarat că protestatarii din Piaţa Victoriei să fie alungaţi cu tunurile de apă şi a ameninţat că e pregătit să-şi folosească mitraliera , acesta s-a speriat de amploarea propriilor afirmaţii şi a ţinut morţiş să continue dialogul cu ziariştii de la Adevărul şi a solicitat un fel de drept la replică. În locul acesteia, PSD-istul a debordat de minciuni, a ameninţat şi jurnaliştii şi i-a acuzat că au denaturat declaraţiile lui, că au montat un „film” şi că, de fapt, el nu a zis ce a zis.„Rădulescu e genul de politician care acceptă bucuros să-ţi ofere un interviu. Îi pui o cameră în faţă, îi prinzi o lavalieră în piept şi începi să-i pui întrebări. Îţi povesteşte că are acasă o mitralieră păstrată de la Revoluţie pe care e pregătit să o folosească oricând, cere alungarea manifestanţilor cu tunuri de apă şi se plânge că salariul de parlamentar e o mizerie. Printre toate acestea, are grijă să menţioneze că e prieten la cataramă cu patronul ziarului la care lucrezi şi că - a dracu' coincidenţă! - chiar astăzi are o întâlnire cu el. La final, îţi strange mâna volubil, mai face o aluzie la patron şi se desparte de tine convins că o să fie bine.Trec câteva zile şi apare interviul. Şocat că nu s-a ales cu o odă, Rădulescu înroşeşte telefoanele şi mai vrea o dată. „Vă prezentaţi mâine la Parlament şi reglaţi situaţia. Vreau un interviu drept la replică”. La Parlament ne ia tare: „Dacă vreţi să nu fiţi daţi afară amândoi şi să nu vă cer două milioane de euro daune, că aveţi familii, de data asta scrieţi ce vreau eu, nu ce vreţi voi”. Îi explicăm omeneşte că nu obişnuim să scriem la comandă şi că o să ne dea în judecată degeaba pentru că o să piardă procesul”, povestesc autorii celor două interviuri cu Rădulescu.Totodată, jurnaliştii au făcut o compilaţie din cele două interviuri, dovedind minciunile deputatului PSD şi felul în care acesta se încurcă în declaraţii, inclusiv despre colecţia sa de arme.