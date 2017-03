Brexit: Guvernul britanic nu a evaluat impactul economic al ieşirii din UE fără un acord

Guvernul britanic nu a întreprins o evaluare a impactului economic pe care l-ar avea ieşirea ţării din Uniunea Europeană fără un acord cu blocul comunitar, a declarat în parlament, ministrul pentru Brexit, David Davis, transmite Reuters.



Premierul Theresa May, care urmează să iniţieze procedura oficială de ieşire din UE în cursul lunii martie, a afirmat în mod repetat că este pregătită să încheie negocierile cu blocul comunitar fără un acord dacă nu va fi mulţumită de termenii oferiţi.



Cu prilejul audieri sale miercuri într-o comisie parlamentară, Davis a declarat că ultima analiză disponibilă cu privire la acest scenariu datează din timpul campaniei pentru referendumul din 2016, când britanicii au decis ieşirea ţării din UE.



Guvernul 'a făcut o estimare în timpul campaniei pentru referendum, dar cred că una din problemele ridicate este aceea că aceste prognoze nu par foarte solide', a menţionat Davis, intrat în cabinet după consultarea din 23 iunie.



Presat să răspundă dacă de atunci s-a întreprins ceva, el a răspuns că nu, explicând că principalul motiv este acela că există prea multe variabile şi incertitudini, inclusiv în domenii precum procedurile vamale.



Întrebat dacă ieşirea din UE fără un acord ar însemna un rezultat prost pentru Marea Britanie, Davis a răspuns că nu crede că ar fi la fel de bun precum acordul de liber schimb ţintit de Londra, dar i-a dat dreptate Theresei May că ar fi o variantă preferabilă unui acord prost.



'Nu pot cuantifica pentru dumneavoastră în amănunt deocamdată. E posibil să pot face acest lucru peste aproximativ un an. Cu siguranţă, nu este o situaţie la fel de înfricoşătoare precum cred unii oameni, dar nici atât de simplă cum cred unii', a continuat el.



Ministrul pentru Brexit a mai spus că se aşteaptă ca regina Elisabeta a II-a să promulge joi legea ce autorizează primul-ministru să declanşeze procedura oficială de divorţ de Uniunea Europeană.