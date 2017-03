Brexit: Articolul 50 va fi declanşat până la sfârşitul lunii

Parlamentul britanic a aprobat definitiv luni seară legea care autorizează guvernul să declanşeze procedura de Brexit. Textul a fost aprobat de ambele camere prin două voturi succesive, dar fără amendamentul care privea protecţia cetăţenilor europeni din regat.A fost respins însă şi amendamentul care ar fi dat Parlamentului ultimul cuvânt asupra acordului final negociat cu Bruxelles-ul. Practic, din acest moment, premierul Theresa May poate declanşa oricând procedura de ieşire din UE. Potrivit purtătorului său de de cuvânt, acest lucru va avea loc la sfârşitul lunii martie, contrar speculaţiilor din presă care spuneau că articolul 50 ar fi urmat să fie declanşat chiar azi.Victoria premierului Theresa May în Parlament, unde are o majoritate precară, îi dă mână liberă pentru negocierea Brexitului şi îi consolidează puterea asupra Partidului Conservator. May se confruntă cu provocarea de a scoate Marea Britanie din Uniunea Europeană în condiţii cât mai bune în timp ce se confruntă cu un al doilea referendum pentru independenţa Scoţiei, scrie Bloomberg, citat de digi24.ro Marea Britanie se află sub o presiune mai mare decât blocul comunitar, deoarece are doi ani la dispoziţie pentru a părăsi UE indiferent de înţelegerea la care va ajunge cu liderii Uniunii.Preşedintele Consiliului European Donald Tusk a declarat, săptămâna trecută, că va răspunde notificării că a fost declanşat articolul 50 în 48 de ore. Apoi, Comisia Europeană va face publice condiţiile legale în care se vor desfăşura negocierile.În timp ce Theresa May se pregăteşte pentru negocieri cu liderii UE, ea se confruntă cu o criză chiar la ea acasă. Premierul scoţian Nicola Sturgeon a anunţat luni că va cere săptămâna viitoare Parlamentului scoţian să o autorizeze să organizeze un nou referendum pe tema independenţei Scoţiei.Sturgeon vrea să se asigure că Scoţia are o opţiune la finalul procesului Brexitului.Pe de altă parte, premierul Theresa May consideră că un nou referendum privind independenţa Scoţiei ar provoca diviziuni şi ar putea duce la o incertitudine economică enormă în cel mai prost moment posibil pentru Marea Britanie.