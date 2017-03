SCANDAL diplomatic de amploare între Turcia şi Olanda; Premierul olandez: Am trasat o linie roşie în urma şantajului pus la cale de Ankara

Sursa: jurnal.md/Mediafax Foto: DHA 12.03.2017 12:51

Premierul olandez, Mark Rutte, a spus că a fost nevoit să împiediece accesul a doi miniştri turci pe teritoriul ţării sale şi să le interzică să participe la mitinguri cu alegătorii turci deoarece Ankara a ameninţat cu sancţiuni împotriva Guvernului său, relatează The Associated Press.



"Nu putem face afaceri în contextul unui astfel de şantaj", a declarat Rutte duminică.



Premierul Olandei a spus că a fost şocat să vadă că un ministru turc a încercat să ajungă la un miting de la Rotterdam după ce Guvernul i-a comunicat clar faptul că nu este binevenit. "Am trasat o linie roşie", a spus Rutte.



Mai mulţi manifestanţi au înlocuit, duminică, drapelul olandez de la Consulatul din Istanbul cu cel al Turciei, după ce un ministru turc care voia să participe la un miting la Rotterdam a fost escortat la graniţa cu Germania, a relatat un jurnalist AFP, aflat la faţa locului, scrie Le Figaro.



Ministrul turc al Familiei a fost împiedicat sâmbătă noapte să între în clădirea Consulatului şi apoi escortat la graniţa cu Germania, fapt ce a generat un protest. Pentru dispersarea manifestanţilor s-au folosit tunuri de apă şi poliţişti călare.



Anterior, Guvernul olandez a decis să interzică aterizarea în Rotterdam a avionului în care se afla ministrul turc al Afacerilor Externe, Mevlut Cavusoglu, care a anunţat că ajunge sâmbătă în Olanda pentru un miting ce avea ca scop promovarea referendumului din luna aprilie prin care se doreşte consolidarea puterilor executive ale preşedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan.