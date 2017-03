Descoperire fabuloasă din epoca faraonilor la marginea oraşului Cairo

FOTO

Arheologii din Egipt şi Germania au descoperit o statuie de opt metri, scufundată în apele subterane ale unei periferii sărace din capitala egipteană Cairo, despre care aceştia susţin că ar aparţine faraonului Ramses al II-lea, care a condus Egiptul în urmă cu peste 3000 de ani.Descoperirea — apreciată de Ministerul Antichităţilor din Egipt drept una dintre cele mai importante din toate timpurile — a fost făcută în periferia Matariya, într-un loc situat în apropierea ruinelor templului lui Ramses al II-lea. În perioada faraonilor, templul se afla în oraşul Heliopolis, localizat în partea estică a capitalei Cairo de azi, notează agerpres.ro „M-au sunat să mă anunţe descoperirea colosului unui rege, cel mai probabil Ramses al II-lea, realizat din cuarţit”, a declarat joi ministrul Antichităţilor, Khaled al-Anani pentru Reuters, la locul dezvelirii statuii.Cel mai puternic şi mai celebrat conducător al Egiptului Antic, Ramses al II-lea, cunoscut şi sub numele de "Ramses cel Mare", a fost al treilea faraon al celei de-a XIX-a Dinastii a Egiptului, Noul Regat, şi a domnit între anii 1279 şi 1213 î. Hr..„Am descoperit bustul statuii şi partea de jos a capului, iar acum am scos capul şi am descoperit coroana, urechea dreaptă şi un fragment al ochiului drept”, a completat Anani.Lângă statuie, echipa de arheologi egipteni şi germani a descoperit partea superioară a unei statui în mărime naturală, din calcar, a faraonului Seti al II-lea, nepotul lui Ramses al II-lea — cu o lungime de 80 de centimetri.