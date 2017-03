Raport ONU: Toate părţile siriene au comis crime de război în lupta pentru cucerirea oraşului Alep

Toate părţile siriene implicate în lupta de la Alep, care s-a încheiat pe 22 decembrie 2016 prin cucerirea totală a oraşului de către regimul de la Damasc, au comis crime de război, iar acordul final de evacuare a oraşului a condus la deplasarea forţată a populaţiei, potrivit unei anchete ONU ale cărei rezultate au fost publicate miercuri, relatează AFP.



'Toate părţile au comis încălcări grave ale legislaţiei umanitare internaţionale, ceea ce constituie crime de război', concluzionează raportul Comisiei Internaţionale Independente de Anchetă privind Siria, într-un raport care acoperă perioada 21 iulie, data începerii asediului asupra Alep de către forţele regimului, şi până la 22 decembrie 2016, data cuceririi oraşului.



Ancheta subliniază de asemenea rolul forţelor aliate ale regimului în această luptă de o 'violenţă extraordinară', în special cel al Rusiei.



'Între iulie şi decembrie 2016, forţele ruse şi siriene au lansat zilnic lovituri aeriene, provocând moartea a sute de persoane şi transformând în cenuşă spitale, şcoli şi pieţe', se arată în raportul ONU care denunţă totodată utilizarea de către forţele siriene de arme interzise, precum clorul sau bombele cu fragmentaţie.



Comisia de anchetă acuză de asemenea, pentru prima dată, regimul de la Damasc că este responsabil pentru atacul din 19 septembrie asupra unui convoi care transporta ajutoare umanitare ale ONU şi Semilunii Roşii siriene la Orum al-Koubra, în apropiere de Alep.



Atacul, care a ucis 15 muncitori umanitari potrivit raportului, a stârnit proteste internaţionale şi a pus capăt încercărilor de a se ajunge la un acord între Washington şi Moscova pentru încetarea focului.



'Toate rapoartele, imaginile prin satelit, mărturiile şi expertizele medico-legale de pe teren (...) implică forţele siriene', potrivit anchetei, care a estimat că acestea din urmă 'au comis o crimă de război'.



Raportul Comisiei îi acuză de crime de război şi pe rebelii sirieni, care controlau estul oraşului Alep şi care au lansat o 'campanie de bombardamente fără discriminare' asupra părţii de vest a oraşului aflată sub controlul guvernului. El se referă în special la tirurile din 10 august împotriva unui microbuz cu studenţi care a provocat moartea a 13 persoane şi la un atac comis pe 6 octombrie împotriva unei pieţe, care s-a soldat cu 12 morţi.



În plus, raportul acuză grupurile rebele că au împedicat civili să fugă din estul Alep, uneori împuşcându-i, şi că i-au folosit ca scuturi umane.



În cele din urmă, raportul califică drept 'crimă de război' acordul final de evacuare a estului oraşului Alep, încheiat sub egida Rusiei, care sprijină regimul sirian, şi Turciei, un aliat al insurgenţilor.



'Niciun civil nu a avut posibilitatea să rămână', subliniază textul, considerând acordul o 'deplasare forţată a populaţiei'.



Comisia Internaţională Independentă de Anchetă privind Siria a fost creată în august 2011, la câteva luni după începerea conflictului sirian. Prezidată de brazilianul Paulo Pinheiro, ea a redactat mai multe rapoarte până în prezent referitoare la conflictul din Siria.