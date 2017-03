Incendiu de amploare în incinta aeroportului din Manchester

O pistă a aeroportului oraşului britanic Manchester a fost închisă, după ce un vehicul a explodat într-un tunel subteran, provocând un incendiu de amploare, informează publicaţiile The Evening Standard şi The Telegraph.



"A izbucnit un incendiu în tunelurile rutiere de sub una dintre piste. Din cauza fumului, traficul aerian a fost restricţionat", a declarat un purtător de cuvânt al Aeroportului din Manchester.



Potrivit unor surse, o autoutilitară a explodat într-un tunel subteran, provocând un incendiu de amploare.



Cel puţin şapte curse aeriene au fost anulate. Numeroase echipaje de pompieri au fost mobilizate pentru stingerea incendiului.