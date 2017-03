Două persoane rănite de un foc de armă în timpul discursului lui Hollande la inaugurarea unei linii de mare viteză

Un foc de armă accidental a perturbat inaugurarea de căttre François Hollande a liniei de mare viteză (LGV) Tours-Bordeaux, marţi, la Villognon (Charente), relatează Le Figaro şi The Associated Press.Potrivit unui jurnalist le Figaro prezent la faţa locului, o detunătură a răsunat în timpul discursului susţinut de către preşedintele Republicii sub o copertină imensă, ridicată cu această ocazie, în prezenţa câtorva sute de persoane, scrie news.ro Ziarul francez scrie că, potrivit informaţiilor sale, focul de armă a fost tras accidental de un jandarm însărcinat cu securitatea care ar fi tresărit sau şi-ar fi manipulat greşit arma.Două persoane au fost rănite şi preluate de Securitatea Civilă.Un oficial de rang înalt din regiunea Charente, Pierre N'Gahane, a declarat că un trăgător de elită din cadrul poliţiei a tras accidental un foc de armă şi că două persoane au fost rănite uşor, potrivit The Associated Press.