Alianţă internaţională împotriva ştirilor false: 37 de instituţii de presă franceze şi internaţionale se aliază împotriva dezinformării

O alianţă de 37 de media franceze şi internaţionale, susţinută de Google şi reţeaua internaţională de media First Draft, a lansat „”, o platformă de colaborare de fact-checking menită să demaşte ştirile false care ar putea perturba alegerile prezidenţiale din aprilie-mai.Site-ulpermite media partenere să-şi pună în comun eforturile pentru a demonta informaţiile false şi a publica un articol pentru restabilirea adevărului, a explicat directoarea First Draft, Jenni Sargent, în cursul unui briefing de presă.„Credem că este interesant să colaborăm cu alte redacţii pentru că noi facem această muncă în colţul nostru şi o singură redacţie nu poate răspunde la tot ceea ce circulă”, a spus Adrien Sénécat, de la cotidianul Le Monde, citată de Agerpres Această iniţiativă a fost lansată iniţial pentru durata campaniei prezidenţiale franceze, dar ar putea fi prelungită dincolo de primăvară în caz de succes.Printre media implicate se află mari cotidiene naţionale — Libération, Le Monde şi Les Echos — şi regionale franceze, reviste, site-uri de informaţii, precum şi AFP, alături de Google şi de Facebook. Printre media internaţionale intrate în alianţă se află posturile de televiziune britanice Channel Four şi BBC News, precum şi agenţia de informaţii financiare americană Bloomberg.La final, această platformă ar urma să reunească circa 250 de jurnalişti din media partenere care vor putea partaja informaţii, în scopul de a verifica cel mai bine articolele îndoielnice.Orice verificare va fi publicată pe CrossCheck numai dacă este validată de cel puţin două redacţii.Pentru a repera zvonurile în curs de amplificare, participanţii se vor ajuta de semnalările internauţilor pe site-ul CrossCheck, de programul GoogleTrends, care înregistrează căutările cele mai frecvente pe Google, precum şi de o monitorizare realizată de o duzină de studenţi la jurnalism.Aceştia vor fi aceia care vor redacta articolele de verificare, sub coordonarea media partenere.CrossCheck va indica dacă informaţia de plecare a fost falsă sau nu, sau imposibil de verificat, şi va preciza ce redacţii au colaborat la aceasta.Printre primele ştiri false demascate este şi crea privind agresarea unui preot care a circulat în ultimele zile pe reţelele sociale şi care data, de fapt, din 2013.