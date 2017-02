Ministrul român al Justiţiei şi-a dat demisia după scandalul cu ordonanţa care a scos sute de mii de oameni în stradă

Ministrul român al Justiţiei, Florin Iordache, şi-a anunţat demisia după scandalul cu ordonanţa controversată care a scos sute mii de români în stradă. El va rămâne parlamentar, infomează Digi24 „De când am venit la Ministerul Justiţiei, mi-am propus şi am efectuat toate demersurile legale pentru a remedia o serie de probleme existente şi destul de sensibile. Aşa cum aţi văzut şi dumneavoastră, toate iniţiativele asumate sunt legale şi constituţionale. Proiectele propuse s-au aflat în dezbatere publică, organizată de Ministerul Justiţiei, iar acum sunt în dezbatere parlamentară. Cu toate acestea, pentru opinia publică nu a fost suficient, drept pentru care am hotărât să îmi înaintez demisia din funcţia de ministru al Justiţiei”, a declarat Florin Iordache, la Palatul Victoria.Declaraţia prin care acesta şi-a anunţat demisia a durat 45 de secunde, după care Iordache a plecat fără a răspunde la vreo întrebare a jurnaliştilor.Florin Iordache, ministrul Justiţiei, a anunţat adoptarea Ordonanţei de Urgenţă privind graţierea, amnistia şi dezincriminarea unor fapte care constituie abuz în serviciu luni seară (31 ianuarie).O parte dintre jurnalişti aveau, deja, informaţii cu privire la conţinutul Ordonanţei de Urgenţă, aşa că au dorit să afle de la Florin Iordache dacă acestea se confirmă. Pentru a scăpa de întrebările jurnaliştilor, ministrul a rostit de 24 de ori „altă întrebare” pentru a-i grăbi pe cei din sală şi pentru a încheia mai repede conferinţa de presă.În urma protestelor de amploare, Guvenul Grindeanu a abrogat acea ordonanţă de urgenţă.