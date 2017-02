VIDEO

Un meteorit a luminat cerul nopţii deasupra statelor americane Wisconsin şi Illinois

Sursa: www.agerpres.ro Foto: UWSSEC / YouTube 07.02.2017 10:29

Un meteorit a străbătut rapid cerul de deasupra Lacului Michigan, luminând cerul nopţii înainte de a se împrăştia deasupra lacului în mai multe bucăţi.



În localitatea Lisle, din Illinois, poliţistul Jim Dexter a înregistrat coborârea rapidă a meteoritului pe o cameră instalată pe maşina sa de patrulare, la ora 01.25 din noaptea de duminică spre luni.În afară de Lisle, care se află la mai puţin de 50 km est de Chicago, şi alte zone din statul Illinois, martorii susţin că au văzut meteoritul din Wisconsin şi Michigan şi până în statul New York şi provincia canadiană Ontario, potrivit unei descrieri postate pe site-ul American Meteor Society.



Coborârea rapidă a meteoritului este foarte probabil să fie clasificată drept unul dintre cele mai spectaculoase evenimente de genul ei de oriunde din lume în acest an, a declarat telefonic Mike Hankey, manager de operaţiuni al societăţii.



Meteoritul s-a descompus în bucăţi de rocă şi pulbere metalică care au coborât într-un nor deasupra Lacului Michigan, a spus Hankey. El a mai precizat că nimeni nu a anunţat că ar fi fost rănit de bucăţile de meteorit.