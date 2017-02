​Gesturi incredibile în Parlamentul României: Un deputat USR a fost bruscat şi înjurat de mai mulţi parlamentari PSD

VIDEO

Scandal în Parlamentul României. Un deputat USR a fost bruscat şi înjurat de mai mulţi parlamentari PSD, pe holurile parlamentului, pentru că îi filma după ce aceştia au părăsit sala în momentul discursului preşedintelui Iohannis.„Colegul nostru, deputatul Iulian Bulai, a fost agresat fizic astăzi, după discursul Preşedintelui, de senatorul Liviu Tit Brăiloiu şi de alţi colegi ai acestuia pe holul Plenului Camerei Deputaţilor sub pretextul că filma în acest spaţiu. Mi de pare un gest incalificabil care nu poate fi trecut cu vederea! Am protestat şi noi gălăgios pentru nişte principii, dar niciodată nu am trecut limita în acest mod”, a declarat deputatul USR Ion Cristian Stelian, citat de România Liberă Deputatul Bulai a postat pe Facebook un filmuleţ din timpul evenimentului. În acesta se vede clar cum se apropie cu telefonul în mână, filmând, de parlamentarii PSD care stăteau pe hol.„Nu mă bruscaţi, suntem în parlamentul României”, spune el, când cineva încearcă să îl împiedice să fimeze.Supăraţi că au fost filmaţi, pesediştii reacţionează: „I-ai, mă, telefonul”.Cel mai vehement pare a fi, din câte se vede în imagini, senatorul constănţean Ovidiu Tit Brăiloiu, care spune direct: „Mă idiotule, mai termină mă cu instituţia publică. Te-a rugat femeia să nu o filmezi. Ce instituţie publică? Nu ţi-e ruşine? Da du-te bă înăuntru, nu mai filma”. În acest moment, deputatul USR cere, răstit şi speriat, să nu fie bruscat.Tit Brăiloiu a fost prefect al Constanţei şi este fratele fostului primar de Eforie. Recent, cea despre presa spune că este prietena sa, Sabrina Nedelcu, consilier judeţean PSD, i-a numit „putori” pe românii care au ieşit în stradă să protesteze împotriva ordonanţei 13.