Guvernul May nu va permite parlamentarilor să blocheze ieşirea Marii Britanii din UE

Sursa: www.news.ro Foto: Inquam Photos 06.02.2017 15:37

Premierul Theresa May este determinată să nu permită parlamentarilor să blocheze ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană sau să amendeze strategia propusă de Guvern pentru Brexit. Anunţul are loc cu puţin timp înainte de lansarea unei dezbateri cu privire la posibila amendare a legislaţiei de declanşare a procesului de Brexit în Parlament, transmite Reuters.



„Credem că ar trebui să existe o legislaţie clară cu privire la autorizarea guvernanţilor pentru a pune în aplicare dorinţa poporului britanic”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Guvernului May.



De asemenea, aceasta a precizat că parlamentarii vor avea puterea de a decide inclusiv cu privire la aprobarea acordului final negociat cu UE.

„Nu vom permite nicio încercare de a rămâne în blocul comunitar sau de a reintra prin uşa din spate”.



Proiectul legislativ, care va da premierului britanic permisiunea de a invoca articolul 50 al Tratatului de la Lisabona şi de a declanşa procesul formal de ieşire, este contestat de parlamentarii pro-europeni. Aceştia îşi doresc mai multă transparenţă şi o supraveghere a strategiei de negociere propusă de premierul May.



Parlamentarii britanici au votat deja un proiect de lege care ar urma să îi acorde premierului Theresa May puterea de a activa articolul 50 din Tratatul de la Lisabona.



Decizia istorică a fost luată miercuri cu 498 de voturi pentru şi 114 împotrivă. Proiectul de lege trebuie să fie analizat în detaliu în Camera Comunelor şi în Camera Lorzilor, înainte de a intra în vigoare.