The New York Times: Rusia urmăreşte să profite de pe urma turbulenţelor de la Casa Albă

Sursa: jurnal.md/capital.ro Foto: AP 28.02.2017 14:00

Tot mai convins că preşedintele american Donald Trump nu va opera schimbări fundamentale în relaţia cu Rusia, Kremlinul face demersuri pentru a-şi spori influenţa la nivel global, strategia fiind de a exploata ceea ce consideră a fi slăbiciuni ale administraţiei de la Washington, apreciază consilieri politici, diplomaţi şi analişti consultaţi de The New York Times în cadrul unei analize publicate luni.



În articolul 'Rusia încearcă să exploateze 'turbulenţele' de la Casa Albă', mai multe surse au declarat pentru cotidianul american că autorităţile de la Moscova vor profita de problemele interne pe care Trump le creează în SUA ca să obţină mai mult spaţiu de manevră acolo unde au interese.



'Îşi spun că situaţia este cum nu se poate mai bună. El a provocat probleme interne, aşa cum ne-am dorit, iar acum se concentrează asupra lor, lăsându-ne spaţiu de manevră. Să îi lăsăm să îşi vadă de ale lor. La ei acasă, nu în Ucraina. La ei acasă, nu în Orientul Mijlociu. La ei acasă, nu în NATO. Aceasta e acum starea de spirit', a explicat jurnalistul rus Aleksei A. Venediktov, redactor-şef la postul de radio liberal Eho Moskvî. Potrivit lui Venediktov, regimul de la Kremlin nu are tocmai cuvinte de laudă la adresa lui Donald Trump. 'Îl consideră instabil, cred că poate fi manipulat, îl privesc drept un autoritar lipsit de echipă', a afirmat jurnalistul rus.



New York Times notează că preşedintele rus Vladimir Putin a făcut tot posibilul pentru a spori şansele lui Trump de a ajunge preşedinte.



'Părea un spirit înfrăţit cu al său, denunţând în termeni duri NATO şi UE, susţinând retragerea Marii Britanii din UE şi arătându-se indiferent la destabilizarea Ucrainei de către Rusia. În acest context, alegerea lui Trump a fost un bonus neaşteptat. Dar odată ce euforia iniţială s-a risipit, Moscova a revenit la tactica sa consacrată de a provoca agitaţie şi de a exploata oportunităţile rezultate', se arată în articol.



Serghei Markov, un analist cu luări de poziţie 'prietenoase' la adresa Kremlinului, a punctat că 'acum, administraţia rusă caută modalităţi prin care Rusia se poate folosi de haosul de la Washington ca să îşi urmeze interesele proprii, în speranţa că SUA vor fi ocupate cu problemele interne şi nu vor mai pune presiune asupra Rusiei'.



Analistul Aleksei Cesnakov este de părere că Moscova este conştientă însă că această tactică de a exploata confuzia şi haosul se poate întoarce împotriva sa, pentru că instabilitatea prelungită va permite intensificarea unor ameninţări precum Statul Islamic. 'Pentru Rusia e important ca America să îşi joace rolul în politica externă. Nu va fi bine nici pentru noi dacă nimeni nu face asta', a spus Cesnakov.



Deşi agitaţia de la Casa Albă nu îi nemulţumeşte pe oficialii ruşi, pe termen lung lucrurile se pot agrava. 'Am prefera un partener predictibil. Unul imprevizibil este periculos', estimează Serghei Markov.



Valeri Solovei, profesor la Institutul de Stat pentru Relaţii Internaţionale de la Moscova, spune că slăbiciunile lui Trump pun sub semnul îndoielii intenţiile sale declarate de a îmbunătăţi relaţiile dintre SUA şi Rusia. 'Impresia la Kremlin este că Trump nu este foarte puternic. Poate simpatizează Rusia, dar este blocat de sistemul politic', crede Solovei.



Pentru clasa politică din Rusia, tot ce se întâmplă în prezent în administraţia americană are parte de o atenţie mai mare decât politica internă, în condiţiile în care Vladimir Putin nu are cum să rateze un nou mandat de şase ani la alegerile din 2018, potrivit New York Times.



'Nimeni nu vorbeşte despre alegeri şi despre Putin. Subiectul la ordinea zilei este relaţia dintre Congres şi Trump', punctează Aleksei Cesnakov.