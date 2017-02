Premiile OSCAR 2017: Moonlight - cel mai bun film al anului; Emma Stone şi Casey Affleck, cei mai buni actori în rol principal

FOTO

Cea de-a 89-a ediţie a galei Premiilor Oscar, a debutat duminică seară la Dolby Theatre din Los Angeles, marcând o serie de premiere, fiind primul an în care actorii de culoare au fost nominalizaţi la toate categoriile de premii acordate pentru actorie. Mahershala Ali, care a obţinut Oscarul pentru cel mai bun actor în rol secundar, a devenit astfel primul actor de religie musulmană care să câştige prestigiosul premiu.Lungmetrajul ”Moonlight”, regizat de Barry Jenkins, a câştigat premiul Oscar la categoria ”cel mai bun film”, la cea de-a 89-a gală de decernare a premiilor Academiei de film americane, după ce, iniţial, musicalul ”La La Land” fusese anunţat câştigător al trofeului.În 2017, lungmetrajele nominalizate la această categorie au fost ”Arrival”, “Fences”, “Hacksaw Ridge”, “Hell or High Water”, “Hidden Figures”, “La La Land”, “Manchester by the Sea”, “Lion” şi “Moonlight”.Filmul ”În lumina lunii / Moonlight” urmăreşte viaţa unui tânăr american de culoare, din copilărie şi până la maturitate, în timp ce se străduieşte să-şi găsească sensul în lume. Această poveste atemporală despre legături umane şi descoperirea de sine conturează un portret dinamic al vieţii contemporane afro-americane şi o intensă meditaţie personală şi poetică asupra identităţii, familiei, prieteniei şi dragostei.Este vorba de primul Oscar şi cea de-a 2-a nominalizare pentru Emma Stone.La această categorie au mai fost nominalizate Isabelle Huppert pentru „Elle”, Ruth Negga pentru„Loving”, Natalie Portman pentru „Jackie”, Emma Stone pentru „La La Land”, Meryl Streep pentru „Florence Foster Jenkins”.„Cred ca un astfel de moment e o uniune dintre noroc si sansa. Vreau sa ii multumesc lui Damein Chazelle pentru ocazia pe care mi-a oferit-o. Iti mulţumesc, Ryan Goslin pentru că m-ai făacut să râd şi pentru că mi-ai fost partener în aceasta aventură nemaipomenită.”, a declarat actriţa.Este primul Oscar pentru Affleck şi cea de-a 2-a nominalizare din cariera actorului.Printre actorii nominalizaţi la această categorie s-au numărat Andrew Garfield, „Hacksaw Ridge”, Ryan Gosling pentru „La La Land”, Viggo Mortensen pentru „Captain Fantastic” şi Denzel Washington pentru rolul din „Fences”.„Vă mulţumesc foarte mult. E o onoare pentru mine. Mulţumesc colegilor mei nominalizati. Vă mulţumesc pentru sursa de inspiratie pe care mi-aţi oferit-o, pentru modelul vostru.”, a declarat tânărul regizor.La această categorie au mao fost nominalizaţi Denis Villeneuve, „Arrival”, Mel Gibson, Hacksaw Ridge, Kenneth Lonergan, „Manchester by the Sea”, Barry Jenkins, „Moonlight”.La această categorie au mai fost nominalizate filmele „Jackie”, „La La Land”, „Lion”, „Moonlight”, „Passengers”.Cântăreţul John Legend a susţinut un moment artistic pe scena Doly Theatre, interpretând la pian, dar şi vocal un cântec din musicalul „La La Land”.La această categorie au mai fost nominalizate filmele „Arrival”, „Hell or High Water”, „La La Land” şi „Moonlight”.Charlize Theron însoţită de Shirley Maclane au prezentat cel mai bun film străin, în selecţie intrând peste 80 de filme străine, dintre care au fost nominalizate cinci.La această categorie au mai fost nominalizate producţiile "Toni Erdmann" (Germania), "A Man Called Ove" (Suedia), "Land of Mine" (Danemarca) şi "Tanna" (Australia).„Cu mare onoare primesc acest premiu valoros pentru a 2-a oară. Am ales să procedez astfel alăturându-mă cauzei celor care susţin că imigranţii din cele 16 ţări ar trebui să fie primiţi în SUA.”, a transmis regizorul Farhadi într-o scrisoare de muţumire.Este vorba de primul Oscar pentru Davis, actriţa mai fiind nominalizată la premiile Academiei Americane de Film de trei ori.Nominalizate la această categorie au mai fost actriţele Naomie Harris pentru „Moonlight”, Nicole Kidman pentru rolul din „Lion”, Octavia Spencer pentru „Hidden Figures” şi Michelle Williams pentru rolul din „Manchester by the Sea”.Sofia Boutella şi Chris Evans au prezentat categoria. Acesta i-a revenit luiPremiul a fost ridicat de Ezra Edelman Caroline Waterlow. „Dedic acest premiu victimelor violenţelor poliţiei şi victimelor rasismului”, a declarat Edelman.Echipa serialului „Hidden figures”, alături de întreaga audienţă a galei Oscar, au ovaţionat-o în picioare pe matematiciana NASA Katherine Johnson.Premiul Oscar pentru design de costume a fost decernat lui Coleen Atwood pentru costumele filmului „Fantastic Beasts and Where to Find Them”, fiind vorba de cel al 4-lea Oscar câştigat de aceasta de-a lungul carierei sale.Premiul Oscar pentru cele mai bune costume, coafură şi machiaj a fost decernat echipei filmului „Suicide Squad” (Alessandro Bertolazzi, Georgia Gregorini şi Christopher Nelson)„Eu sunt un imigrant, eu vin din Italia şi premiul este pentru toţi imigranţii care lucrează. Mulţimim din suflet tuturor”, au declarat membrii echipei filmului blockbuster „Suicide Squad”.„Vreau să le mulţumesc profesorilor mei pentru că au fost nemaipomeniţi. Nu e vorba despre tine în film, ci despre personaj. Sunt binecuvântat că am avut această ocazie...Distrbuţia a fost deosebită, o experienţă încântătoare să lucrez cu voi. Vă mulţumesc tuturor. Îi mulţumesc soţiei care tocmai a născut o fetiţă acum patru zile. Vă mulţumesc încă o dată, vă doresc multă pace şi Dumnezeu să vă binecuvânteze!”, a declarat Mahershala Ali în discursul său de mulţumire.Cântăreţul Justin Timberlake a deschis ceremonia Oscar 2016 de la Teatrul Dolby din Hollywood, pe acordurile melodiei „Can’t Stop the Feeling”. La scurt timp şi-a făcut apariţia prezentatorul Jimmy Kimmel, care a urat bun venit oaspeţilor şi a felicitat nominalizaţii.„Ţara noastră e divizată şi cred că mulţi oameni spun trebuie sa facem ceva să ne unim. Toţi trebuie sa facem ceva sa ne unim. Nu e decat un Braveheart in sală. Dacă fiecare am face asta am putea face ca ţara noastră să fie mare din nou!”, a glumit Kimmel, parafrazând şi ironizând „Make America great again”, deviza din campania electorală a lui Donald Trump.Jimmy Kimmel a distrat publicul prezent în sala Dolby Theatre scriindu-i două mesaje pe Twitter preşedintelui Donald Trump, întrebându-l dacă este treaz şi spunându-i că Meryl Streep (despre care Trump a declarat în trecut că este„o actriţă supraevaluată”) îi transmite salutări.