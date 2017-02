Premierul britanic intenţionează să anunţe în martie sfârşitul liberei circulaţii pentru cetăţenii comunitari

Premierul britanic Theresa May intenţionează să anunţe în jurul datei de 15 martie sfârşitul liberei circulaţii pentru cetăţenii comunitari care vor dori să intre în Regatul Unit, anunţ ce va fi făcut în aceeaşi zi cu activarea negocierilor pentru Brexit, scrie cotidianul The Telegraph, în ediţia de luni.Conform publicaţiei de orientare conservatoare, se aşteaptă ca dna May să declare că cetăţenii Uniunii Europene care vor sosi în Marea Britanie după activarea Articolului 50 din Tratatul de la Lisabona nu vor avea în mod automat dreptul de şedere permanentă în Regatul Unit, scrie Agerpres Noii imigranţi vor intra sub incidenţa viitoarelor restricţii în materie după ce Marea Britanie va ieşi din UE, şi care ar putea include un nou regim de vize şi acces restrictiv la prestaţii sociale.Potrivit The Telegraph, data avută în vedere pentru imigranţii din UE este probabil să fie în jur de 15 martie, după ce legea care va autoriza guvernul să activeze Brexit-ul va trece prin parlament.Cotidianul mai relatează că Theresa May ar urma să declare că imigranţii din UE sosiţi înaintea datei-limită vor avea drepturile protejate atât timp cât cetăţenii britanici care trăiesc în alte ţări comunitare vor primi aceleaşi garanţii.Totodată, se aşteaptă ca dna May să facă apel la celelalte state din Uniune să se ajungă la un acord rapid pe acest subiect, astfel încât să poată fi eliminat de pe agenda negocierilor pentru Brexit cât mai curând posibil. Această cerere ar putea însă să o plaseze în conflict cu UE, care face presiuni pentru împingerea până în 2019 a datei de la care libertatea de circulaţie va fi restricţionată. Miniştri din guvernul May s-au arătat însă îngrijoraţi că amânarea acestei date până la finalul negocierilor va conduce la un aflux uriaş de imigranţi din UE care vor veni în Marea Britanie înainte de Brexit.Potrivit ministrului de interne Amber Rudd, după ce Marea Britanie va ieşi din UE, „vom pune capăt liberei circulaţii aşa cum o ştim”.Totodată, premierul May se confruntă cu o rebeliune în Camera Lorzilor, unde membri conservatori sunt pregătiţi să sprijine o campanie a laburiştilor şi liberal-democraţilor vizând garantarea drepturilor cetăţenilor comunitari.Fronda vine în contextul informaţiilor potrivit cărora guvernul discută despre acordarea unui rol consultativ Comitetului Consultativ privind Migraţia (MAC) în legătură cu numărul de vize ce ar trebui eliberate, pentru ieşirea din impasul politic.Comisia ar urma să decidă câte vize vor fi emise pentru angajări în industrii-cheie precum IT, sănătate şi asistenţă socială, agricultură şi turism, care se bazează puternic pe forţă de muncă formată din imigranţi.Pentru cei 1,2 milioane de britanici care trăiesc în alte ţări din UE, data-limită va fi decisă în cele din urmă de Bruxelles. Negociatorul-şef al Parlamentului European a propus ca UE să le ofere în mod individual britanicilor opţiunea de a rămâne cetăţeni comunitari.