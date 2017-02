SUA: Un bărbat de 25 de ani, pus sub acuzare pentru atacul cu camionul din New Orleans

Un bărbat în vârstă de 25 de ani, acuzat că a intrat cu camionul într-o mulţime care lua parte la parada de Mardi Gras din New Orleans, a fost arestat şi acuzat de rănirea a 28 de oameni într-un atac care a provocat haos în oraş, au anunţat autorităţile, transmite Reuters.



Poliţia din New Orleans l-a pus sub acuzare pe Neilson Rizzuto, după arestarea acestuia, "în stare avansată de ebrietate", imediat după incidentul de sâmbătă seară.



Camionul condus de Rizzuto circula pe partea de carosabil deschisă traficului, de-a lungul secţiunii de drum pe care se desfăşura parada, când a lovit trei vehicule şi a virat apoi spre axul drumului, unde oamenii urmăreau procesiunea de Mardi-Gras, care marchează intrarea în postul Paştelui Catolic.



Dintre cele 28 de persoane rănite, 21 au fost transportate la spitale locale, inclusiv un agent de poliţie. Alţi şapte răniţi au refuzat spitalizarea.