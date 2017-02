Victor Ponta, audiat într-un dosar de mărturie mincinoasă

Fostul premier român Victor Ponta a fost audiat, miercuri, la Tribunalul Gorj, în calitate de martor în dosarul în care gorjeanul Dănuţ Filipescu a fost trimis în judecată de către DNA, în 2016, pentru mărturie mincinoasă. Filipescu a ajuns în atenţia anchetatorilor în urma declaraţiilor date în dosarul fostului deputat PSD Mugurel Surupăceanu.



Victor Ponta a precizat în faţa instanţei că nu îşi aminteşte despre inculpatul Dănuţ Filipescu. "Nu, nu îmi amintesc, dar stiţi cum e ... şi în Gorj e cineva care nu mă cunoaşte, cu câtă lume nu am vorbit eu?!", a fost răspunsul lui Victor Ponta la întrebarea ziariştilor dacă îl cunoaşte pe incuplat.



De asemenea, Victor Ponta a fost întrebat de către jurnalişti dacă la audierea de la DNA i-a fost prezentată o fotografie cu inculpatul.



"Da, nu îmi amintesc. Bun, nu îmi e vreun apropiat că nu m-am ramolit să uit cine îmi e apropiat, dar repet în Gorj cred că sunt cel puţin 150.000 de oameni cu care am o poză pe telefon. (...) Eu doar am spus adevărul, nu e vorba de ajutat sau nu", a explicat Victor Ponta.



Fostul premier român susţine că după audierea la DNA în 2016 în dosarul lui Filipescu nu a mai vorbit cu Mugurel Surupăceanu.



"După audierea la DNA, nu, pentru că nu voiam să se spună «stiţi, influenţarea martorilor». Acum pot să îl sun din nou şi să îi spun «N-am putut să vorbesc cu tine ca să nu zică cineva că mă influenţezi» deşi sunt greu de influenţat, dar mă rog ... Eu cunosc foarte bine, vă daţi seama, am fost procuror, procedurile şi atunci nu greşesc. De-aia nu reuşesc să mă prindă cu nimic, că ştiu şi respect legea", a declarat Victor Ponta după ce a fost întrebat dacă a mai luat legătura cu Mugurel Surupăceanu după ce a dat declaraţia în faţa anchetatorilor în acest dosar.



Conform unui comunicat remis de Direcţia Naţională Anticorupţie în luna mai 2016, "în datele de 04.05.2010, 22.04.2013 şi 09.05.2014, inculpatul Filipescu Dănuţ a fost audiat ca martor într-o cauză penală instrumentată iniţial de către procurorii anticorupţie şi aflată la acele momente în curs de judecare".



Sursa citată a precizat că, în aceste împrejurări, Dănuţ Filipescu a făcut, în mod repetat, declaraţii mincinoase în faţa instanţelor de judecată cu privire la aspecte esenţiale ale cauzei, susţinând că a fost unicul utilizator al unui post telefonic şi că de la acesta a purtat convorbiri cu unul dintre inculpaţii din cauza respectivă.



"În acelaşi context, pentru a întări cele arătate mai sus, la data de 23 septembrie 2013, inculpatul Filipescu Dănuţ a dat o declaraţie pe proprie răspundere autentificată la un notar în care susţinea aceleaşi lucruri, document care a fost ulterior depus la dosarul cauzei. Prin această conduită, inculpatul a urmărit să îngreuneze aflarea adevărului, tragerea la răspundere penală, să inducă în eroare instanţele de judecată, împrejurări de natură a uşura situaţia juridică a inculpaţilor cercetaţi în dosarul aflat pe rolul instanţei de judecată", mai preciza DNA în comunicatul citat.



Mugurel Surupăceanu a fost acuzat de DNA că prin interpuşi a reuşit să îi convingă pe reprezentanţii Complexului Energetic Turceni să achiziţioneze ilegal un utilaj multifuncţional la un preţ de patru ori mai mare decât cel de achiziţie, faptă ce ar fi fost comisă în anul 2007. Fostul deputat PSD Mugurel Surupăceanu, care a fost şi prefect de Gorj, a fost achitat defintiv de către magistraţii Curţii de Apel Craiova în februarie 2015.