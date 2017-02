A murit Leah Adler, mama lui Steven Spielberg

22.02.2017

Leah Adler, mama regizorului Steven Spielberg şi cunoscută în Los Angeles (California) ca proprietara celebrului restaurant The Milky Way, a murit marţi la 97 de ani. Vestea tristă a fost anunţată de casa de producţie Amblin Entertainment, într-un comunicat preluat de presă.



Adler, pianistă şi pictoriţă în tinereţe, a murit la reşedinţa sa din Los Angeles înconjurată de copiii săi.



Steven Spielberg a făcut aluzie la mama sa în timpul discursului de primire a premiului Oscar pentru cel mai bun regizor pentru filmul „Schindler's List”, spunând că este „amuleta sa norocoasă”.



Adler, cunoscută drept „Lee Lee” de rude şi cei apropiaţi, s-a căsătorit cu inginerul electronic Arnold Meyer Spielberg cu care a avut patru copii: Steven, Anne, Sue şi Nancy.



În 1964, familia s-a mutat la Los Gatos (California), unde a locuit câţiva ani.



După divorţul său de Arnold, Leah s-a căsătorit cu Bernie Adler în 1967 cu care a plecat la Los Angeles, unde au inaugurat celebrul The Milky Way de pe Pico Boulevard, cunoscut pentru că serveşte specialităţi evreieşti. Era un lucru obişnuit să o vezi pe mama lui Spielberg primind şi salutând clienţii localului, cărora le oferea sfaturi şi reţete pentru fericire.