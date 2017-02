Washington Post, despre creativitatea, umorul şi inteligenţa „Revoluţiei luminii”

Washington Post publică o analiză realizată de Associated Press, despre felul în care au protestat, în ultimele săptămâni, românii. „Prin urmare, ce înseamnă să protestezi ca un român?”, se întreabă autoarea, Alison Mutler, care enumeră principalele trăsături ale manifestaţiilor din România, dominate de umor şi inteligenţă.



Aceasta scrie, între altele, despre „Revoluţia luminii”, acel moment în care sute de mii de oameni au aprins în Piaţa Victoriei, lanternele telefoanelor mobile, creând, din nenumărate puncte strălucitoare, o imagine a solidarităţii. „O săptămână mai târziu, zeci de mii de protestatari au ţinut lumini aprinse sub bucăţi de hârtie roşie, galbenă şi albastră, creând un steag naţional gigantic”, notează AP.



Articolul mai vorbeşte şi despre recuzita manifestanţilor ce amintea de spectacolele de teatru: replici în mărime naturală ale guvernanţilor îmbrăcaţi în zeghe, sunetul tobelor şi viorilor, proiecţiile luminioase pe clădirile din apropiere, printre care şi conturul verde al lui Batman, supereroul ce luptă cu răufăcătorii.



Alison Mutler aminteşte şi de mesajele pline de spirit ale protestatarilor, între care “We don’t beLiviu” or “EU, we don’t want to Liviu” sau mesajul lui Spock din Star Treck despre Guvern: „Căpitane, am scanat clădirea şi nu există niciun semn de viaţă inteligentă”.



„Să nu-i uităm însă pe câini, care au devenit nelipsiţi de la proteste, după ce „postul pro-guvernamental România TV a susţinut că protestatarii au primt câte 30 de lei pentru fiecare câine adus în Piaţă. După aceasta, mai mulţi câini au apărut cu pancarte la protest. Pe una din ele scria: Îmi vine să urlu”, scrie sursa citată.



Articolul mai vorbeşte şi despre protestatarul singuratic din Odobeşti care a fost dat ulterior în judecată de primarul din localitate pentru că ar fi scris mesaje calomnioase pe pagina lui de Facebook.