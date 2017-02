Londra: Parlamentul a dezbătut o petiţie care cere ca Donald Trump să nu fie primit în Regat cu cel mai înalt protocol

21.02.2017

Controverse la Londra pe tema vizitei de stat pe care ar urma să o facă preşedintele american Donald Trump. Parlamentul a dezbătut o petiţie prin care s-a cerut ca vizita să nu primească acest statut, cel mai ridicat în privinţa protocolului. Mii de oameni au protestat în faţa legislativului, în timp ce primarul Londrei a vorbit despre o politică ruşinoasă a liderului american în privinţa imigraţiei.



A fost o dezbatere simbolică în parlament, care a avut la bază o petiţie semnată de aproape 2 milioane de britanici, care nu vor ca preşedintele Donald Trump să facă o vizită de stat în Marea Britanie. Preşedintele american a primit invitaţia din partea Reginei, cu ocazia vizitei premierului Theresa May la Casa Albă. Cu câteva ore înainte să semneze controversatul ordin referitor la interdicţia aplicată persoanelor din 7 ţări predominant musulmane să intre în SUA.



Vizita de stat implică protocol de cel mai înalt nivel, inclusiv o recepţie dată de Regina Elisabeta a II-a, covor roşu şi deplasare în caleaşca regală. Parlamentul britanic are obligaţia de a discuta orice petiţie care strânge peste 100.000 de semnături. În acest caz s-a analizat şi o contrapetiţie. Criticii cred că Regina ar fi pusă într-o situaţie stânjenitoare.



Paul Flynn, membru al Parlamentului, laburist: "Doar doi preşedinţi ai SUA au făcut o vizită de stat din 1952. Aici avem o situaţie în care la 7 zile de la învestire, el este invitat să facă o vizită de stat cu toate onorurile. Este extraordinar, absolut fără precedent."



Mark Pritchard, membru al Parlamentului, conservator: "Relaţia specială dintre Marea Britanie şi SUA merge mai departe, indiferent de cine este la Casa Albă, într-un moment sau altul."



Nu a fost nici un vot, întrucât Parlamentul nu are atribuţii privind o eventuală blocare a unei vizite de stat. Nu a fost stabilită data la care liderul american va veni la Londra, dar guvernul a precizat că totul se desfăşoară potrivit deciziei iniţiale.