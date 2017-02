Bill Gates, anunţ APOCALIPTIC: 30 de milioane de oameni ar putea muri în mai puţin de un an

Cel mai bogat om din lume, filantropisitul Bill Gates, a declarat că o pandemie e una din cele trei ameninţări importante cu care specia umană se confruntă, şi dacă nu suntem pregătiţi pentru ea 30 de milioane de oameni ar putea muri în mai puţin de un an.



Co-fondatorul Microsoft a declarat la Conferinţa pentru Securitate de la Munich că suntem ameninţaţi de o pandemie apocaliptică, asemănătoare cu epidemia de gripă din 1918, când aproximativ 50 de milioane de oameni au murit. O astfel de criză ar putea să izbucnească în următori 10-15 ani, a avertizat miliardarul.



El a vorbit şi despre ameninţările bioterorismului, afirmând că este foarte posibil ca un inginer genetic să folosească computere pentru a crea un patogen sintetic, transmisibil pe calea aerului şi care ar putea să afecteze o parte importantă din populaţie foarte repede, scriu cei de la Huffington Post, conform Mediafax.ro



„Următoarea epidemie ar putea izbucni pe un ecran al unui computer, fiind făcut de un terorist cu scopul de a creea o versiune sintetică a virusului varicelei sau o tulpina extra-contagioasă şi mortală de gripă“, a declarat miliardarul.



Potrivit acestuia, „fie că se va întâmpla în mod natural sau artificial epidemiologii spun că un patogen rapid transmisibil pe calea aerului ar putea omorî mai mult de 30 de milioane de oameni în mai puţin de un an“.



Bill Gates luptă pentru a înbunătăţii sănătatea globală de mai bine de 20 de ani. Alături de o pandemie, Gates este îngrijorat de un război nuclear şi de schimbarea climatică. Totuşi el consideră că dacă am începe să ne pregătim acum pentru posibilitatea unei epidemii am putea să fim în siguranţă.