Dezbateri aprinse în Senatul României pe marginea OUG 13; Călin Popescu-Tăriceanu a refuzat să prezideze şedinţa din cauza legii de respingere a ordonanţei

Plenul Senatului României a respins astăzi OUG 13/2017, în favoare exprimându-se 110 senatori, unul împotrivă, iar nouă senatori s-au abţinut. Acum proiectul urmează să fie trimis spre dezbatere în Camera Deputaţilor.Şeful Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a criticat faptul că în plenul Senatului este supusă la vot legea de respingere a OUG 13, spunând că este o ”premieră absolută”, care face rău instituţiei. Şeful Senatului a refuzat să prezideze şedinţa de plen.”Astăzi suntem în faţa unei premiere absolute, prin care Senatul urmează să adopte o lege de respingere a unei ordonanţe abrogate, deci care nu mai produce efecte juridice. E ceva care pentru mine este inexplicabil. Suntem în această situaţie pentru că, în special cei de la USR şi, într-o măsură mai mică cei de la PNL, au făcut mare caz că după ce ordonanţa a fost abrogată, să o mai respingem o dată şi în Parlament. În viziunea unora care sunt aici, mă refer în special la cei mai nou veniţi, este să facă cu orice preţ rău. Orice trebuie respins”, a declarat Tăriceanu.Şeful Senatului a criticat şi faptul că PSD a ales să ”promoveze” legea de respingere a OUG 13, scrie Mediafax ”Inaugurăm, printr-o pemieră, o situaţie care, după părerea mea, ne pune pe noi, ca Senat şi întreg Parlamentul, într-o situaţie nedorită, care ar putea, dincolo de penibilul situaţiei, să aducă o serie de consecinţe juridice pe viitor”, a mai adăugat preşedintele Senatului.Călin Popescu-Tăriceanu a criticat şi faptul că protestele au continuat după abrogarea OUG 13, cu ”patimi aprinse” şi ”ultimatumuri”.”Este o luptă de putere între cei care sunt votaţi democratic, care înseamnă Parlament, ca instituţie esenţială a democraţie, Guvern, care este expresia majorităţii parlamentare şi cealaltă parte, forţe politice oculte, instituţii care acţionează ocult şi care nu au niciun fel de legitimitate, dar vor cu orice preţ să îşi păstreze puterea pe care au câştigat-o în ultima vreme şi care a dus la toate aceste excese pe care le-aţi văzut”, a spus Tăriceanu.Senatorii Alina Gorghiu şi Traian Băsescu au avut o dispută în timpul dezbaterilor la legea de respingere a OUG 13/2017, fostul preşedinte român apreciind că abuzul în serviciu a fost dezincriminat de CCR, în timp ce Gorghiu a susţinut contrariul.În cadrul dezbaterilor, Traian Băsescu, a susţinut că decizia CCR cu privire la OUG 13/2017 este în vigoare, fiind definitivă şi obligatorie.”Azi noi am făcut un lucru inedit. Nu am auzit de abrogarea unei OUG, a unei legi deja abrogată printr-o altă lege. Am creat un precedent. Vă avetizez că jucându-ne cu OUG 13 şi 14, art 297 din Codul Penal şi-a pierdut valabilitatea la expirarea celor 45 de zile de la decizia CCR. Dincolo de a coborî atât de jos instituţia încât să abrogăm legi deja abrogate... (...) Am condamnat emiterea ordonanţei 13 şi îmi menţin punctul de vedere că au făcut o greşeală uriaşă şi au procedat greşit. În momentul de faţă, în Codul Penal, art. 297 cu pribvire la abuzul în serviciu nu mai există”, a spus Traian Băsescu.Discursul lui Traian Băsescu a fost combătut de fostul preşedinte al PNL, Alina Gorghiu.”Atunci când eşti un fost preşedinte de stat ai obligaţia, inclusiv în plenul Senatului, să spui adevărul, chiar dacă nu eşti specialist. Nu o vorbesc despre vânt din pupă sau de tangaj, ci despre o decizie a CCR. Nu tot sistemul judiciar din România este în eroare, numai dl. Băsescu ştie adevărul. Situaţia este un pic invers. (...) Niciun rând din decizia CCR nu dezincriminează abuzul în serviciu”, a replicat Alina Gorghiu.Fostul şef al statului a revenit la microfonul central al Senatului: ”Constituţia nu este gestionată nici de domnul Vlasov, de la Camera de Comerţ a României. Când vorbim de Codul Penal, nu e arbitraj. Când vorbim de Constituţie, vorbim de legea supremă a statului”.În schimbul de replici a intervenit senatorul PSD Şerban Nicolae.”Vă invit să vă daţi replicile între dumnevoastră, chiar dacă sunt de doi lei sau mai mulţi lei, până la 200.000 de lei”, a spus Nicolae.Comisia juridică a Senatului a votat luni modificarea proiectului de lege privind OUG 13, pentru ca legea să fie una de respingere.Comisia juridică a votat un amendament prin care Legea de respingere a OUG 13 să aibă un singur articol, la propunerea grupului palamentar al PSD, respectiv: "Se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului numărul 13/2017, prin modificarea şi completarea Legii 286/2009 din Codul Penal şi a Legii 135/2010 privind Codul de Procedură penală".Senatul a fost prima cameră sesizată, for decizional fiind Camera Deputaţilor.