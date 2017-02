Omagiu adus astăzi marelui sculptor român Constantin Brâncuşi

Ziua Brâncuşi, sărbătorită astăzi, va fi marcată de Institutul Cultural Român atât la Bucureşti, cât şi la reprezentanţele sale din Budapesta, New York, Paris şi Viena prin conferinţe, expoziţii de fotografie, spectacole de teatru şi proiecţii de film, dedicate creaţiei marelui sculptor român (1876 - 1957).



Marţi, 21 februarie, de la ora 18,30, la sediul Institutului Cultural Român din Bucureşti va avea loc o masă rotundă pe marginea volumului "Tratat de hermeneutică a sculpturii abstracte", de Matei Stîrcea-Crăciun, publicat la Editura "Brâncuşi" din Târgu Jiu, cu sprijinul Editurii Institutului Cultural Român. Alături de autor, vor mai vorbi despre hermeneutica endogenă - o nouă metodă în critica de artă - preşedintele ICR, Radu Boroianu, consilierul prezidenţial Sergiu Nistor şi Doru Strâmbulescu, directorul Centrului de Cercetare, Documentare şi Promovare "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu.



ICR Budapesta a găzduit vineri prelegerea susţinută de Ingo Glas cu tema "Influenţa lui Brâncuşi în arta şi arhitectura secolelor XX-XXI”. Originar din Timişoara, reprezentant al neoconstructivismului, renumitul sculptor Ingo Glass, stabilit la Budapesta, autorul volumului "Constantin Brâncuşi şi influenţa sa asupra sculpturii secolului al XX-lea", este invitat frecvent să susţină prelegeri despre influenţa marelui sculptor român asupra artei.



ICR New York a organizat vineri evenimentul "Brâncuşi: The Visionary"/"Brâncuşi: Vizionarul". Oaspete de onoare a fost Doina Lemny, curator la Musee National d'Art Moderne, Centre Georges Pompidou din Paris, care a susţinut, în engleză, conferinţa intitulată "Brâncuşi: The Art of Carving One's Own Image", unde a fost reliefat rolul marelui sculptor ca propriu "impresar artistic". Conferinţa a inclus şi prezentarea volumului "Brancusi, an Artist without Frontiers". După conferinţă, a fost proiectat filmul documentar "Brâncuşi - L'ensemble sculptural de Târgu Jiu en Roumanie" (2012, 15 min, coordonator: Doina Lemny, imagine: Cristian Tamaş, montaj: Marius Robu, coloana sonoră: George Enescu - Sonata nr. 3, vioară: George Enescu, pian: Dinu Lipatti). A fost realizată şi o expoziţie de carte, cu volume provenind din fondul Bibliotecii institutului şi din colecţii private, dedicate operei şi personalităţii lui Brâncuşi, incluzând monografii şi studii critice, în engleză, română şi franceză.



ICR Paris va organiza, în data de 22 februarie, de la ora 20,00, în Sala bizantină a Palatului Behague, reşedinţa Ambasadorului României în Franţa, evenimentul "Brâncuşi secret: Omul, în umbra Artistului". Manifestarea va debuta cu proiecţia filmului "În căutarea tatălui", regia Ionuţ Teianu, urmată de o dezbatere cu participarea Doinei Lemny.



Ca şi la Budapesta şi New York, ICR Viena a sărbătorit vineri ZIUA BRÂNCUŞI, la Cinemateca institutului proiectându-se documentarului BBC "Tony Cragg on Constantin Brâncuşi". Filmul îl prezintă pe Tony Cragg, important sculptor britanic şi câştigător al Premiului Turner (1988), călătorind în România, în căutarea spaţiului care l-a inspirat pe Constantin Brâncuşi în realizarea operelor sale. Filmul mai prezintă, printre altele, asemănările dintre sculpturile lui Brâncuşi şi ale lui Auguste Rodin, mentorul său.