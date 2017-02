Diplomat: Uniunea Europeană nu este favorabilă unei eventuale reveniri a Marii Britanii asupra deciziei Brexit

Uniunea Europeană nu mai este favorabilă unei decizii a Marii Britanii de a reveni asupra deciziei Brexit, afirmă, sub protecţia anonimatului, un diplomat UE de rang înalt citat de site-ul agenţiei Reuters, aceasta fiind o replică la apelurile anti-Brexit făcute de fostul premier Tony Blair.



Fostul premier laburist Tony Blair a declarat vineri că "misiunea" sa este să îi convingă pe britanici să se revolte împotriva ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană. Blair a argumentat că cetăţenii au votat la limită în favoarea Brexit "fără a şti exact ce înseamnă acest lucru". "Premierul Theresa May şi Guvernul nu sunt stăpâni asupra situaţiei, nu conduc ei autobuzul. Sunt conduşi", a acuzat Tony Blair. Guvernul Theresa May ar urma să declanşeze în martie procedura de scoatere a Marii Britanii din Uniunea Europeană.



Chiar dacă la nivel oficial Bruxellesul a transmis Marii Britanii că încă poate decide rămânerea în Uniunea Europeană, mulţi lideri de pe continent nu ar fi favorabili unei schimbări de poziţie a Londrei.



"Acest autobuz a plecat. Nu este nimeni fericit în legătură cu acest lucru. Dar noi am reuşit să depăşim momentul, iar ultimul lucru de care ar avea nevoie acum cineva ar fi redeschiderea întregii probleme", a declarat, sub acoperirea anonimatului, un oficial de rang înalt al Uniunii Europene citat de site-ul agenţiei Reuters.



"Brexit se va întâmpla", a admis un alt diplomat european, potrivit Reuters.



Sentimentul este împărtăşit şi de aliaţi apropiaţi ai Marii Britanii care vor avea de pierdut de pe urma Brexit. "Trebuie să acceptăm decizia că ieşirea Marii Britanii din UE se va produce", a declarat Dara Murphy, ministrul irlandez al Afacerilor Europene, cu ocazia unui seminar pe teme economice desfăşurat la Dublin.



Şi Comisia Europeană pare să fi înăsprit tonul faţă de Marea Britanie, solicitând o poziţie clară din partea Guvernului Theresa May, care oscilează între un "Brexit dur" şi unul "flexibil", adică între separarea în totalitate de sistemele UE şi menţinerea legăturilor cu acestea. "Sunt puţin în interior, puţin în afară, poate că mâine revin... - nu se poate aşa. Fie eşti în interior, fie în afară", a transmis zilele trecute preşedintele CE, Jean-Claude Juncker.



"Atmosfera la Bruxelles a devenit dură în ultimele săptămâni", constată Giles Merritt, directorul Institutului Prieteni ai Europei (Friends of Europe), cu sediul la Bruxelles.



Germania, Franţa şi alte ţări influente ale Uniunii Europene se tem că o atitudine moderată faţă de Marea Britanie ar putea conduce la alte probleme în Uniunea Europeană, notează site-ul agenţiei Reuters.