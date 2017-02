„Şeicul orb”, condamnat după atentatul din 1993 de la World Trade Center, a murit în închisoare

Omar Abdel-Rahman, cunoscut ca "şeicul orb", condamnat pentru complot în urma atentatului din 1993 de la World Trade Center din New York, a murit sâmbătă într-o închisoare din Statele Unite, la vârsta de 78 de ani, transmite Reuters.



Un purtător de cuvânt a anunţat decesul din cauze naturale al clericului musulman într-un spital penitenciar din statul american Carolina de Nord, la centrul medical federal din Butner. Abdel-Rahman suferea de diabet — boală din cauza căreia îşi pierduse vederea încă din copilărie — şi de afecţiuni coronariene.



Fiul şeicului, Ammar, anunţase deja că familia a fost înştiinţată telefonic despre deces, în Egipt, de un reprezentant oficial al SUA.



Abdel-Rahman, născut în Egipt, era considerat în continuare un lider spiritual al extremiştilor musulmani, chiar şi după două decenii de la încarcerare. În anii 1980 şi 1990, el predica o versiune a islamului care cerea moartea unor guvernanţi şi instaurarea unui regim islamic în Egipt. Cu toate că figura pe lista persoanelor legate de grupări teroriste a Departamentului de Stat american, i s-a permis intrarea în SUA pe baza unei vize turistice emise de ambasada americană din Sudan, în 1990. Ulterior, autorităţile americane au afirmat că a fost vorba de o eroare informatică, amplificată în 1991, când Abdel-Rahman a primit cartea verde care i-a permis să devină rezident permanent în Statele Unite. Acest "green card" a fost anulat în 1992.



În timp ce şeicul aştepta să fie deportat, pe 26 februarie 1993, un autovehicul capcană a explodat în subsolul World Trade Center, omorând şase oameni şi rănind peste 1000.



Abdel-Rahman a fost arestat şi trimis în judecată în 1995, sub acuzaţia de complot pentru comiterea unor acte teroriste simultane în Statele Unite, constând în asasinate şi bombe la sediul ONU din New York. El nu a fost acuzat direct de atacul de la World Trade Center, ci de conspiraţie cu cei care au detonat bomba. În octombrie 1995, şeicul a fost găsit vinovat de 48 de infracţiuni, pentru care a fost condamnat la închisoare pe viaţă.