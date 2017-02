OMS: O sută de milioane de chinezi sunt infectaţi cu virusul hepatitei B sau C

Sursa: jurnal.md/Agerpres Foto: vocea.biz 18.02.2017 14:01

O sută de milioane de chinezi sunt infectaţi cu virusul hepatitei B sau C şi o jumătate de milion mor în fiecare an de cancer de ficat în cea mai mare parte din cauza acestei boli, a anunţat Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS).



Chinezii cu acest virus reprezintă aproape o treime din cei peste 300 de milioane de oameni care sunt infectaţi cronic cu virusul hepatitei B sau C la nivel global, cu toate că mai puţin de 5% din această cifră au fost diagnosticaţi şi îşi cunosc boala, explică OMS într-un comunicat.



"Mulţi oameni, în special în ţări cu venituri mici şi medii, nu ştiu că sunt infectaţi, motiv pentru care nu pot avea acces la tratamente adecvate", a declarat Marc Bulterys, responsabil al Programului mondial de luptă împotriva hepatitei din cadrul organizaţiei, citat sâmbătă de EFE.



OMS a aprobat săptămâna aceasta primele sale linii directoare la nivel mondial privind analizele pentru detectarea hepatitei B şi C, care simplifică acest proces la populaţii izolate sau în zone cu incidenţă ridicată a bolii.



Organizaţia a subliniat că Beijingul "a făcut progrese enorme" în controlul şi prognozarea bolii, cum ar fi programul de imunizare timpurie (din copilărie) împotriva hepatitei B.



Cu toate acestea, reprezentantul organizaţiei în China, Bernhard Schwartlander, a subliniat faptul că ţara "are o sarcină grea" cu această boală, în condiţiile în care aproximativ 7% din populaţie este infectată sau are boala şi mulţi oameni nu sunt conştienţi de faptul că suferă sau că sunt infectaţi.



Schwartlander a subliniat că o detectare urmată de tratament poate preveni progresia bolii şi, dacă acest lucru se face mai devreme, se inversează deteriorarea ficatului.



În plus, hepatita C se poate trata graţie unei noi generaţii de antivirale care au vindecat mai mult de un milion de oameni în întreaga lume.



Ghidul privind detectarea bolii a fost prezentat în timpul unei întâlniri cu specialişti în boli de ficat din regiunea Asia-Pacific, care a avut loc în Shanghai în această săptămână.