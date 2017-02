FOTO: Ce surpriză i-a pregătit premierul canadian Angelei Merkel

FOTO

O cină la lumina lumânărilor la un hotel de lux din Berlin, între Angela Merkel şi Justin Trudeau, aflat în vizită oficială în Germania, a provocat un nou val de comentarii privind şarmul premierului Canadei şi efectul pe care îl are asupra interlocutorilor săiMerkel i-a arătat at Trudeau cu o fotografie din 1982, când el avea 10 ani şi îl însoţea pe tatăl său, Pierre Trudeau, la o întâlnire cu Helmut Kohl, pe atunci cancelar german, relatează The Telegraph.De altfel, efectul pe care Trudeau îl are asupra interlocutorilor săi n-a rămas neobservat, modul în care aceşta este primit şi privit oriunde merge a provocat valuri de comentarii pe reţele de socializare.