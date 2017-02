Încă o lovitură pentru Trump: Un personaj-cheie se retrage înainte de a fi confirmat pe o funcţie importantă

Andrew Puzder, nominalizat de Donald Trump pentru funcţia de secretar al Muncii, şi-a retras candidatura înainte de o audiere de confirmare în funcţie amânată de mai multe ori.



Puzder, care este director executiv al companiei care deţine Carl's Jr. and Hardee's, şi-a retras candidatura de la conducerea Departamentului Muncii, însărcinat cu protejarea drepturilor angajaţilor şi bunăstarea acestora.



Puzder a pierdut sprijinul mai multor senatori republicani după ce a recunoscut că a angajat un imigrant clandestin, care, prin urmare, nu ar fi avut autorizaţia de a lucra în Statele Unite, ca menajeră în trecut. Potrivit AP, acesta ar fi plătit doar recent impozitul pe salariu al angajatei.



Miliardarul a fost criticat pentru remarcile pe care le-a făcut despre femei şi angajaţi la reastaurantele sale.



"După o analiză mai atentă şi discuţii cu familia mea, îmi retrag candidatura pentru funcţia de secretar al Muncii", a spus Puzder miercuri după-amiază. "Sunt onorat că am fost luat în considerare de către preşedintele Donald Trump pentru a conduce Departamentul Muncii (...)", a adăugat acesta, citat de site-ul postului CNN.



Senatorul republican Tim Scott a spus că a exprimat reticenţă în faţa conducerii partidului privind susţinerea candidaturii lui Puzder.



"În contexul unor dezvăluiri privind plata angajaţilor în numerar, migraţia ilegală şi comentarii legate de o parte din mâna de lucru americană, am dezvolat îngrijorări serioase privind candidatura sa", a spus el.