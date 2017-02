​România începe extracţia de gaze din Marea Neagră în 2018 şi devine exportator

Compania Black Sea Oil & Gas va începe producţia de gaze în Marea Neagră la mijlocul anului viitor, moment în care România va deveni şi exportator de gaze, a declarat, miercuri, Niculae Havrileţ, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie a României.„De anul viitor, o nouă sursă de gaze naturale importantă, de 4 miliarde de metri cubi pe an, va intra în activitate, este vorba de structura gazelor descoperite în Marea Neagră. Operatorii şi investitorii din zona respectivă ne-au prezentat că, începând cu anul viitor, la 1 iulie, va intra în producţie o structură nouă. Deci practic, din momentul acela, România va deveni şi exportator, pentru că această structură aduce un plus de gaze faţă de solicitările normale din România”, a spus Havrileţ.El a precizat că este vorba despre compania Black Sea Oil & Gas, care a concesionat două perimetre petrolifere pe platforma continentală românească a Mării Negre, respectiv perimetrele Midia şi Pelican.Potrivit lui Havrileţ, în primul an, producţia va fi de un miliard de metri cubi de gaze şi va creşte treptat în următorii ani până la 4 miliarde de metri cubi pe an, potrivit Agerpres „Pentru primul an, producţia va fi de un miliard de metri cubi, urmând ca în următorii ani să crească etapizat până la 4 miliarde de metri cubi pe an, faţă de un consum (al României - n.r. ) de 12 miliarde în acest an şi de un import în condiţii normale între 500 şi 600 de milioane de metri cubi pe an. Practic, cu aportul din primul an nu va mai fi nevoie de import, ci, mai mult, va trebui să creăm condiţii pentru exportul gazelor, pentru ca acest investitor să aibă posibilitatea de a-şi recupera investiţia”, a mai spus Havrileţ.Black Sea Oil & Gas (BSOG), deţinută integral de Carlyle International Energy Partners, este o companie independentă de petrol şi gaze cu sediul în România care desfăşoară operaţiuni de explorare, dezvoltare şi exploatare a resurselor convenţionale de ţiţei şi gaze naturale, potrivit unui comunicat de presă al companiei, remis AGERPRES în noiembrie 2016.Portofoliul companiei este alcătuit din concesiunea privind perimetrele XV Midia - Zona de Apă de Mică Adâncime şi XIII Pelican, situate în platforma continentală a Mării Negre, la care BSOG deţine o participaţie de 65% şi calitatea de operator.Potrivit comunicatului, BSOG a atribuit, la acea dată, un contract pentru servicii de inginerie de bază pentru dezvoltarea perimetrului de gaze Midia firmei Xodus Group, anticipând că ar putea lua în anul 2017 decizia finală de investiţii în acest proiect.„Black Sea Oil & Gas SRL (BSOG) are plăcerea să anunţe că, împreună cu partenerii săi de concesiune, a atribuit contractul pentru servicii de inginerie de bază (Front End Engineering and Design sau FEED) pentru instalaţiile de exploatare offshore şi onshore aferente proiectului de punere în producţie a descoperirilor Ana şi Doina localizate în perimetrul XV Midia, Zona de Apă de Mică Adâncime, din sectorul românesc al Mării Negre ('Proiectul de Dezvoltare Gaze Midia')”, anunţa compania în noiembrie.„Odată cu acest contract, facem progrese majore în realizarea Proiectului de Dezvoltare Gaze Midia din sectorul românesc al Mării Negre, cu speranţa că decizia finală de investiţie va putea fi luată în anul 2017”, a declarat Mark Beacom, CEO BSOG, citat în comunicat.De asemenea, americanii de la ExxonMobil explorează, alături de OMV Petrom, un perimetru de mare adâncime în Marea Neagră, unde se estimează rezerve de gaze între 42 şi 84 de miliarde de metri cubi de gaze. Companiile nu au luat deocamdată decizia finală de investiţii pentru exploatarea acestor zăcăminte.