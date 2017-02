SUA: Serviciile de imigraţie au arestat 680 de persoane săptămâna trecută

Autorităţile federale americane de luptă împotriva imigraţiei ilegale au arestat săptămâna trecută peste 680 de persoane pe întreg teritoriul Statelor Unite, dintre care trei sferturi fuseseră condamnaţi de justiţie pentru diverse infracţiuni, a anunţat luni secretarul Departamentului de Securitate Internă, John Kelly, citat de AFP.



"Aceste operaţiuni au avut ca ţintă persoane care ameninţau siguranţa publică, cum ar fi străini condamnaţi pentru infracţiuni, membri ai unor grupări infracţionale, precum şi indivizi care au încălcat legile noastre cu privire la imigraţie, în special cei care au revenit în ţară după ce au fost expulzaţi, precum şi fugari aflaţi sub incidenţa unui ordin de deportare semnat de judecători federali", a precizat John Kelly într-un comunicat.



Intervenţiile serviciilor de control al imigraţiei şi vămilor (ICE) au avut în zona oraşelor Los Angeles, Chicago, Atlanta, San Antonio şi New York.



"ICE efectuează frecvent şi de mulţi ani acest gen de operaţiuni de control ţintite", a precizat secretarul american.



Întrebată de AFP, o purtătoare de cuvânt nu a precizat câţi dintre cei peste 680 mai fuseseră expulzaţi din SUA, nici dacă toţi erau fără acte în regulă.



Potrivit comunicatului, circa 75% dintre persoanele arestate aveau cazier judiciar, citând cazuri de crimă, agresiuni sexuale, în special asupra copiilor, trafic de droguri sau conducere sub influenţa alcoolului.



Aceste operaţiuni au provocat indignare în rândul comunităţii de imigranţi din Los Angeles, Phoenix (Arizona) şi în ale părţi, asociaţii şi aleşi locali cerând guvernului să clarifice categoriile de imigranţi vizate de controale.



În martie 2015, percheziţii la nivel naţional efectuate de aceleaşi servicii au dus la arestarea a peste 2.000 de infractori şi criminali fără acte în regulă, mai scrie AFP.